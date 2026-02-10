Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad

La mujer fue atropellada y voló varios metros/X: @Emir_Ganehsa
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:26 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un policía trató de ayudarla, pero de la nada la mujer se cruzó la avenida y se lanzó contra un vehículo que la impactó

La mujer que fue atropellada en la avenida Paseo de los Leones, en Monterrey, y cuyo caso se viralizó tras difundirse un video del accidente, ya fue identificada por autoridades y familiares. Se trata de una joven de 25 años, quien, de acuerdo con información oficial, padece trastornos de personalidad.

Una mujer fue atropellada en Monterrey y el momento quedó grabado en video/X: @Correarules

El accidente quedó registrado en video

El hecho ocurrió en una de las vialidades más transitadas del poniente de Monterrey, a la altura del cruce con Diego Velázquez, en la colonia Cumbres. En el video difundido en redes sociales se observa a la mujer corriendo descalza entre los carriles, aparentemente desorientada, mientras el tránsito continuaba en la zona.

Intento de auxilio previo al atropello

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, un oficial de tránsito acudió al lugar tras recibir el reporte de una mujer desorientada en la vía pública. El agente intentó auxiliarla y realizó señalamientos a los automovilistas para que redujeran la velocidad, manteniéndose a una distancia prudente.

La mujer fue lanzada varios metros y quedó severamente lesionada, por lo que fue trasladada a un hospital/X: @NoAldinuevoleon

Cruce intempestivo y fuerte impacto

Pese a los intentos de auxilio, la joven cruzó de manera repentina los carriles centrales y fue impactada de frente por un vehículo blanco, que no logró detener su marcha. El golpe la proyectó varios metros sobre el asfalto, lo que generó alarma entre automovilistas y testigos.

Estado de salud y atención médica

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato al sitio y trasladaron a la joven a un hospital privado, donde permanece internada en estado grave y con pronóstico reservado. Reportes médicos indican que sufrió hemorragias internas en el tórax, traumatismo craneoencefálico y una fractura en una pierna, por lo que continúa bajo observación especializada.

Autoridades locales reportan que la mujer de 25 años se encuentra en estado grave/Gobierno de Monterrey

Información proporcionada por la familia

Familiares de la joven informaron a las autoridades que padece trastornos de personalidad y que momentos antes del accidente había descendido de forma repentina del vehículo familiar, lo que originó su desaparición temporal y posterior localización en la avenida.

Investigación en curso

La conductora del vehículo involucrado fue puesta a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, con el fin de realizar el deslinde de responsabilidades. Las autoridades señalaron que el caso continúa bajo investigación, mientras se da seguimiento al estado de salud de la víctima.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Estados
Últimos videos
Lo Último
10:26 VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
10:13 Rafaela Pimienta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”
10:09 Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
09:52 Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
09:39 México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
09:35 ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
09:27 ¿Quién es Ann Michael Hudson, esposa de Drake Maye y sensación de la NFL?
09:20 ¡Aplastante! Televisa se lleva el rating del Super Bowl LX en México
09:02 VIDEO: Detienen a Gaby “N”, acusada de arrastrar y matar a motociclista en Iztapalapa
08:55 Tigres vs Forge: ¿Cuándo y por dónde ver el juego de vuelta de la Concachampions?
Tendencia
1
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
2
Fórmula 1 La polémica detrás del anuncio de Cadillac F1: Michael Bay acusa plagio, demandó y buscó bloquearlo
3
Futbol Internacional Joan Laporta renuncia a la presidencia del FC Barcelona
4
Empelotados ¿Adiós a TV Azteca? Esto se sabe de la ausencia de Martinoli en el Toluca vs Cruz Azul
5
Futbol ¡A contrarreloj! América avanza para cerrar a un lateral sudamericano antes del cierre de registros
6
Futbol México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
Te recomendamos
VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
Contra
10/02/2026
VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad
Gilberto Mora ROTA
Futbol
10/02/2026
Rafaela Pimienta lanza promesa sobre Gilberto Mora: “Lo voy a vender muy caro”
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
Otros Deportes
10/02/2026
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Esta es la agenda de Milán-Cortina para el miércoles 11 de febrero
Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
Futbol
10/02/2026
Clásico Nacional: ¿Quién es favorito para el Chivas vs América de acuerdo con Caliente?
México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
10/02/2026
México se jugará su boleto a Juegos Olímpicos en el Clásico Mundial de Béisbol
¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
Futbol
10/02/2026
¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026