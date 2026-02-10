VIDEO: Identifican a mujer atropellada en Monterrey; padece trastornos de personalidad

La mujer que fue atropellada en la avenida Paseo de los Leones, en Monterrey, y cuyo caso se viralizó tras difundirse un video del accidente, ya fue identificada por autoridades y familiares. Se trata de una joven de 25 años, quien, de acuerdo con información oficial, padece trastornos de personalidad.

El accidente quedó registrado en video

El hecho ocurrió en una de las vialidades más transitadas del poniente de Monterrey, a la altura del cruce con Diego Velázquez, en la colonia Cumbres. En el video difundido en redes sociales se observa a la mujer corriendo descalza entre los carriles, aparentemente desorientada, mientras el tránsito continuaba en la zona.

Intento de auxilio previo al atropello

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, un oficial de tránsito acudió al lugar tras recibir el reporte de una mujer desorientada en la vía pública. El agente intentó auxiliarla y realizó señalamientos a los automovilistas para que redujeran la velocidad, manteniéndose a una distancia prudente.

Cruce intempestivo y fuerte impacto

Pese a los intentos de auxilio, la joven cruzó de manera repentina los carriles centrales y fue impactada de frente por un vehículo blanco, que no logró detener su marcha. El golpe la proyectó varios metros sobre el asfalto, lo que generó alarma entre automovilistas y testigos.

Estado de salud y atención médica

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato al sitio y trasladaron a la joven a un hospital privado, donde permanece internada en estado grave y con pronóstico reservado. Reportes médicos indican que sufrió hemorragias internas en el tórax, traumatismo craneoencefálico y una fractura en una pierna, por lo que continúa bajo observación especializada.

Información proporcionada por la familia

Familiares de la joven informaron a las autoridades que padece trastornos de personalidad y que momentos antes del accidente había descendido de forma repentina del vehículo familiar, lo que originó su desaparición temporal y posterior localización en la avenida.

AYUNTAMIENTO DE MONTERREY EXPLICA CASO DE MUJER ATROPELLADA

Investigación en curso