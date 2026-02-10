Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero

Martinoli ha explicado el porqué de su ausencia | Captura de YouTube
Mauricio Díaz Valdivia 19:07 - 09 febrero 2026
El narrador de TV Azteca no ha estado presente en dos de los últimos partidos para los que estaba programado

Una de las noticias que más ha captado la atención del público durante las últimas semanas tiene que ver con Christian Martinoli, quien de manera desafortunada no ha podido estar presente en un par de partidos para los que ya estaba programado con anticipación.

La más importante de ellas se dio en el pasado viernes 6 de febrero, cuando no estuvo presente para relatar el partido de Mazatlán en contra de Chivas, obligando a TV Azteca a escoger a un reemplazo de emergencia.

Martinoli junto a sus comapñeros en un palco de TV Azteca | MexSport

Reaparece Martinoli

Durante las primeras horas del lunes 9 de febrero, una fotografía del narrador de Azteca Deportes se comenzó a hacer viral en redes sociales; en ella, se podía ver a Martinoli a la espera de comenzar un evento de promoción de una marca telefónica que lo patrocina.

Sin embargo, por la tarde del mismo día, ha sido él quien en sus propias redes publicó un video en el que, muy a su manera, aclara un poco más la situación por la que ha pasado por en los últimos días.

Chale, uno ya no se puede enfermar a gusto, cabr*n porque comienzan a decir cualquier cantidad de humo

Lo que menciona el cronista en su video tiene que ver con los rumores acerca de su posible salida de TV Azteca, los cuales hacían más fuertes en las últimas horas por no saber nada al respecto de su situación, más allá de lo que había explicado David Medrano acerca de malestares con los que había batallado Martinoli en los días que no pudo narrar.

Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Martinoli?

De acuerdo a lo que el propio Martinoli dijo en el video que publicó, su ausencia no se debe a que vaya a ser despedido de Azteca Deportes, simplemente ha sido una enfermedad que lo complicó de una manera que, de igual manera dicho por él, no le había impedido relatar antes.

Martinoli y el 'Doctor' grabando su podcast | Captura de YouTube

En uno de los episodios del podcast Farsantes con Gloria, en el que comparte pantalla con el 'Doctor' García, ya había aclarado lo que le sucedió cuando no pudo relatar el juego entre Bolivia y México, dejando en claro que todo se trató de un problema estomacal, por lo que podría ser similar la situación del pasado viernes.

