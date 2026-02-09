Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl

Bad Bunny hizo historia con show de medio tiempo en el SB LX/AP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 23:14 - 08 febrero 2026
Se reporta que 135.4 millones de personas vieron la presentación del Conejo Malo en el Super Bowl LX

El show de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por Bad Bunny, estableció un récord histórico de audiencia. De acuerdo con cifras difundidas por NBC, la presentación fue vista por 135.4 millones de personas, lo que la convierte en el Halftime Show más visto de todos los tiempos.

Cifras oficiales confirman nuevo récord de audiencia

La televisora estadounidense reportó que el espectáculo superó marcas registradas en ediciones anteriores del Super Bowl. Con este dato, el show de Bad Bunny se coloca por encima de presentaciones históricas que durante años encabezaron la lista de los espectáculos de medio tiempo más vistos.

Millones de personas vieron por televisión la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX/AFP

Supera registros de artistas icónicos

El nuevo récord deja atrás cifras alcanzadas por artistas como Michael Jackson, Rihanna, Usher, Katy Perry y Lady Gaga, quienes habían dominado los rankings de audiencia en distintos años. El crecimiento sostenido de la audiencia global del Super Bowl ha sido un factor clave para que las ediciones recientes concentren mayores niveles de espectadores.

Estos eran los los shows de medio tiempo más vistos en la historia del Super Bowl, antes del de Bad Bunny:

  • Kendrick Lamar (2025) – 133.5 millones

  • Michael Jackson (1993) – 133.4 millones

  • Usher (2024) – 129.3 millones

  • Rihanna (2023) – 121.017 millones

  • Katy Perry (2015) – 118.5 millones

  • Lady Gaga (2017) – 117.5 millones

  • Coldplay (2016) – 115.5 millones

  • Bruno Mars (2014) – 115.3 millones

  • Madonna (2012) – 114 millones

  • Beyoncé (2013) – 110.8 millones

Kendrick Lamar tenía el récord de audiencia con 133.5 millones de televidentes/GrosbyGroup

Audiencia global y transmisión multiplataforma

La medición reportada por NBC considera la transmisión televisiva tradicional, así como la audiencia acumulada en plataformas digitales y servicios de streaming, lo que refleja el alcance internacional del evento. El Super Bowl LX fue seguido por espectadores dentro y fuera de Estados Unidos, consolidando su impacto como espectáculo global.

Un show con elementos inéditos

La presentación de Bad Bunny incluyó momentos inéditos, como la celebración de una boda real en el escenario y la participación de artistas invitados, elementos que formaron parte de una narrativa centrada en la identidad cultural y la unión. Estos segmentos generaron alta atención durante la transmisión en tiempo real.

La presentación de Bad Bunny fue espectacular para muchos/AP

Bad Bunny marca un precedente en el Super Bowl

Con 135.4 millones de televidentes, el show de medio tiempo del Super Bowl LX se establece como un referente histórico dentro del evento deportivo. La cifra confirma el impacto del artista puertorriqueño en uno de los escenarios con mayor audiencia a nivel mundial y redefine el alcance del espectáculo musical dentro del Super Bowl.

Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
