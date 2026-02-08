Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas

Alejandro Zendejas tras sufrir golpe vs Rayados I IMAGO7
Aldo Martínez 12:55 - 08 febrero 2026
El futbolista estadounidense está fuer de riesgo y podrá jugar el Clásico Nacional

Si hay una palabra para describir las actuaciones de Alejandro Zendejas con el América es ‘determinante’. El dorsal ‘10’ de las Águilas se ha convertido en un pilar en el ataque azulcrema , es por eso que su salida en el juego vs Monterrey encendió las alarmas de cuerpo técnico y aficionados, misma que afortunadamente solo quedó en un susto.

Alejandro Zendejas fue el autor del gol de la victoria | Imago7

¿Qué dijo Jardine de Zendejas?

Luego de la victoria de 1-0  ante los Rayados de Monterrey,el técnico americanista, André Jardine aseguró que pese a las imágenes del partido, el jugador estadounidense está fuera de peligro y no sufrió ninguna lesión.

“Nada de lesión, salió bastante cansado, nosotros imaginamos que no podría soportar todo el partido, pero dio una gran actuación, fue determinante, lo sacamos cuando ya no aguantaba más los esfuerzos”, aseguró André Jardine.
Alejandro Zendejas | IMAGO7

El estratega brasileño también recalcó la importancia que tendrán los días de descanso para Zendejas y el resto de la planilla, esto de cara a la eliminatoria de CONCACAF a mitad de semana y con el Clásico Nacional contra Chivas el próximo sábado.

“Tenemos tres días para recuperarnos todos, vamos a tener que estar todos otra vez completos para el miércoles y muy fuertes para esta eliminatoria que es un objetivo muy importante que tenemos”, concluyó el estratega.
Alejandro Zendejas tras su gol vs Monterrey en Liga MX I IMAGO7

Semana de matar o morir 

El equipo 16 veces campeón de Liga MX va a vivir una de sus semanas más ajetreadas de la temporada, pues no solo tendrán que jugarse la vida en la CONCACAF Champions Cup, sino que también se enfrentar a su máximo rival, las Chivas Rayadas del Guadalajara, que es nada más y nada menos que el líder invicto del Clausura 2026.

Los compromisos de los azulcremas son el miércoles 11 de febrero, cuando reciban en el Cuidada de los Deportes al Olimpia de Paraguay, y el sábado 14 de febrero, esta vez viajando hasta la perla tapatía para buscar quitarle el invicto al rebaño

América celebrando gol vs Rayados en el Clausura 2026 I IMAGO7
