Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

AEK Atenas vuelve a golear en la Superliga de Grecia con Orbelín Pineda de titular

AEK Atenas golea en la Jornada 20 l X:AEK_FC_OFFICIAL
Ramiro Pérez Vásquez 13:25 - 08 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mediocampista mexicano abandonó el terreno de juego en la segunda parte

El AEK Atenas firmó una actuación contundente al golear 4-0 al Panserraikos en la Jornada 20 de la Superliga de Grecia, en un partido donde impuso condiciones de principio a fin. El conjunto amarillo y negro fue ampliamente superior y resolvió el encuentro con autoridad, reafirmando su candidatura en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Así fue el partido 

Desde los primeros minutos, el AEK mostró intensidad y dominio territorial, presionando alto y generando peligro constante. La apertura del marcador llegó gracias a Barnabás Varga, quien comenzó a encaminar la goleada con una definición precisa dentro del área que desató la tranquilidad en el estadio.

AEK Atenas en la J20 de la Superliga l X:AEK_FC_OFFICIAL

El propio Varga fue protagonista nuevamente antes del descanso, firmando su doblete con una jugada bien elaborada que reflejó la superioridad colectiva del equipo local. Con el 2-0 parcial, el Panserraikos lució superado anímicamente y sin respuestas ante el ritmo impuesto por el AEK.

En la segunda mitad, el guión no cambió. Razvan Marin apareció desde segunda línea para marcar el tercer tanto, aprovechando un espacio en la defensa rival y colocando un disparo bien colocado que prácticamente sentenció el partido. El AEK manejó los tiempos y no permitió reacción alguna de su rival.

El cuarto gol llegó por conducto de Marko Grujic, quien cerró la cuenta con un remate sólido tras una jugada a balón parado. La anotación coronó una noche redonda para el conjunto ateniense, que no bajó la intensidad pese a tener el resultado asegurado.

¿Cómo le fue a Orbelín Pineda? 

Uno de los puntos a destacar del encuentro fue la titularidad de Orbelín Pineda. El mediocampista mexicano inició el partido y participó activamente en la generación de juego durante poco más de una hora, aportando movilidad, asociaciones rápidas y equilibrio en el mediocampo del AEK.

AEK de Orbelín Pineda pelea por el campeonato | IG: aekfc_official

Pineda salió de cambio al minuto 54, cuando el partido ya estaba encaminado, en una decisión que pareció más estratégica que futbolística, pensando en la carga de partidos y en mantener fresco al mexicano para los compromisos venideros. Su desempeño fue correcto y volvió a sumar minutos importantes en la liga griega.

Con esta goleada, el AEK Atenas envió un mensaje claro en la Superliga de Grecia, mostrando contundencia ofensiva y solidez defensiva. El equipo sigue firme en su objetivo de mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras jugadores como Varga, Marin, Grujic y Orbelín Pineda continúan siendo piezas clave en su estructura.

Últimos videos
Lo Último
14:37 Gobernador de California declara el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” previo al Super Bowl
14:11 ¿El mejor pagado? Filtran posible salario de Checo Pérez y los demás pilotos de Fórmula 1
14:08 ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
14:05 Tensión en el Maracaná: un jugador sufre una convulsión en pleno partido
14:01 Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
13:55 Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
13:36 AZ Alkmaar de Mateo Chávez deja escapar la victoria ante Ajax
13:25 AEK Atenas vuelve a golear en la Superliga de Grecia con Orbelín Pineda de titular
13:20 INEGI revela que beber alcohol en calles es la principal conducta antisocial en México
13:00 Con penal de Erling Haaland, Manchester City remontó ante Liverpool en la Premier League
Tendencia
1
Empelotados ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
2
Futbol Internacional Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
3
Contra Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
4
Futbol ¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas
5
Contra Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido
6
Futbol América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes
Te recomendamos
Gobernador de California declara el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” previo al Super Bowl
Contra
08/02/2026
Gobernador de California declara el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” previo al Super Bowl
Checo Pérez durante la pretemporada de Cadillac en Barcelona | X: @SChecoPerez
Fórmula 1
08/02/2026
¿El mejor pagado? Filtran posible salario de Checo Pérez y los demás pilotos de Fórmula 1
¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
Empelotados
08/02/2026
¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
Tensión en el Maracaná: un jugador sufre una convulsión en pleno partido
Futbol
08/02/2026
Tensión en el Maracaná: un jugador sufre una convulsión en pleno partido
Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
Futbol Internacional
08/02/2026
Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
Contra
08/02/2026
Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX