AEK Atenas vuelve a golear en la Superliga de Grecia con Orbelín Pineda de titular

El AEK Atenas firmó una actuación contundente al golear 4-0 al Panserraikos en la Jornada 20 de la Superliga de Grecia, en un partido donde impuso condiciones de principio a fin. El conjunto amarillo y negro fue ampliamente superior y resolvió el encuentro con autoridad, reafirmando su candidatura en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Así fue el partido

Desde los primeros minutos, el AEK mostró intensidad y dominio territorial, presionando alto y generando peligro constante. La apertura del marcador llegó gracias a Barnabás Varga, quien comenzó a encaminar la goleada con una definición precisa dentro del área que desató la tranquilidad en el estadio.

AEK Atenas en la J20 de la Superliga l X:AEK_FC_OFFICIAL

El propio Varga fue protagonista nuevamente antes del descanso, firmando su doblete con una jugada bien elaborada que reflejó la superioridad colectiva del equipo local. Con el 2-0 parcial, el Panserraikos lució superado anímicamente y sin respuestas ante el ritmo impuesto por el AEK.

En la segunda mitad, el guión no cambió. Razvan Marin apareció desde segunda línea para marcar el tercer tanto, aprovechando un espacio en la defensa rival y colocando un disparo bien colocado que prácticamente sentenció el partido. El AEK manejó los tiempos y no permitió reacción alguna de su rival.

El cuarto gol llegó por conducto de Marko Grujic, quien cerró la cuenta con un remate sólido tras una jugada a balón parado. La anotación coronó una noche redonda para el conjunto ateniense, que no bajó la intensidad pese a tener el resultado asegurado.

¿Cómo le fue a Orbelín Pineda?

Uno de los puntos a destacar del encuentro fue la titularidad de Orbelín Pineda. El mediocampista mexicano inició el partido y participó activamente en la generación de juego durante poco más de una hora, aportando movilidad, asociaciones rápidas y equilibrio en el mediocampo del AEK.

AEK de Orbelín Pineda pelea por el campeonato | IG: aekfc_official

Pineda salió de cambio al minuto 54, cuando el partido ya estaba encaminado, en una decisión que pareció más estratégica que futbolística, pensando en la carga de partidos y en mantener fresco al mexicano para los compromisos venideros. Su desempeño fue correcto y volvió a sumar minutos importantes en la liga griega.