Contra

Super Bowl LX: Apoyo masivo a Bad Bunny por cantar en español

Los latinos se hacen presentes para enaltecer que uno de ellos ha llegado lejos / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:50 - 08 febrero 2026
Los famosos se unieron para defender al cantante tras las críticas que ha recibido por su presentación en el medio tiempo

Orgullo latino en el evento más visto del planeta. A horas de que Bad Bunny se presente en el espectáculo del Super Bowl LX, las críticas no se hicieron esperar… pero tampoco el apoyo.

Varias figuras del mundo del entretenimiento y la música se unieron para respaldar a Benito y celebrar que el español esté presente a nivel mundial.

Desde Alejandro Sanz hasta Eugenio Derbez y Ricky Martin, los mensajes fueron contundentes: ¡el talento latino no se discute!

Alejandro Sanz espera que Bad Bunny invite a otras grandes estrellas de la música / Especial

Los mensajes de apoyo

“El Super Bowl se va a jugar en la Ciudad de Santa Clara, California, que forma parte del área de la Bahía de San Francisco, muy cerquita de San José y de Los Ángeles. Y hay gente que se enoja porque #BadBunny cantará en español…”, escribió Eugenio Derbez, dejando claro que el idioma no es un obstáculo.

Por su parte, Alejandro Sanz tiró con elegancia y visión global: “Si hoy sale Benito cantando ‘Born in the USA’ con Bruce Springsteen se queda con el mundo”, imaginando un momento épico en el escenario más grande.

De La Ghetto fue más directo en su postura: “HOY EN EL SUPERBOWL VOY POR… BENITO #badbunny Y MI GENTE LATINA #SuperBowl”.

Eugenio Derbez defendió el idioma español dentro del Super Bowl / Especial

Todo por Puerto Rico 

Mientras que Ricky Martin fue al corazón del mensaje: “Lejos sin soltar de dónde vienes. Ganaste sin cambiar el color de tu voz. Ganaste sin borrar tus raíces. Ganaste siendo fiel a Puerto Rico”, celebrando la autenticidad del conejo malo.

Con estos mensajes, las celebridades dejaron claro que Bad Bunny no está solo y que la comunidad latina sigue rompiéndola, ahora en el escenario del Super Bowl.

Ricky Martin resaltó que ambos ponen en alto a Puerto Rico / Especial
