Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Juego mecánico se desprende en pleno funcionamiento; mueren 2 personas y hay varios heridos

Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:31 - 08 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El siniestro se produjo cuando la atracción, que gira y eleva a los pasajeros sobre su propio eje, funcionaba de manera aparentemente normal

Un grave accidente se registró en una feria instalada en Faridabad, India, luego de que un juego mecánico conocido como “Tsunami” colapsara mientras operaba con pasajeros a bordo. El desplome provocó la muerte de al menos dos personas y dejó 13 más lesionadas, de acuerdo con los primeros reportes oficiales y material difundido en redes sociales.

Equipos de emergencia atendieron a los lesionados tras el colapso del juego mecánico en plena operación./ Captura de pantalla

El incidente ocurrió cuando la atracción realizaba su recorrido habitual. El juego, diseñado para girar y elevar a los usuarios sobre su propio eje, aparentemente funcionaba con normalidad hasta que una parte de la estructura presentó una falla repentina, provocando la caída de la cabina que transportaba a los pasajeros.

Testigos captaron en video el momento exacto del accidente, donde se observa cómo uno de los brazos del juego se desprende y la sección ocupada por las personas se desploma violentamente contra el suelo, generando escenas de pánico entre los asistentes a la feria.

Tras el siniestro, equipos de emergencia, ambulancias y elementos policiales acudieron de inmediato al lugar para brindar auxilio a las víctimas. Los heridos de mayor gravedad fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención especializada, mientras la zona fue acordonada por seguridad.

¿Qué se sabe sobre el accidente del juego mecánico “Tsunami”?

El accidente se produjo en un momento de alta afluencia de visitantes, ya que la feria suele ser un espacio concurrido por familias y personas de todas las edades. De acuerdo con los primeros informes, el colapso se dio tras varias vueltas de operación del juego, cuando la estructura sufrió un desperfecto que derivó en una falla estructural inesperada.

El desplome del juego mecánico reabrió el debate sobre la seguridad en ferias y atracciones mecánicas./ RS

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del desplome. Entre las posibles líneas de indagatoria se analizan una falla mecánica, deficiencias en el mantenimiento o irregularidades en la instalación y supervisión de la atracción.

El accidente generó preocupación entre la población y reavivó el debate sobre la seguridad de los juegos mecánicos en ferias y eventos públicos. Especialistas señalan que este tipo de incidentes pueden estar relacionados con errores de diseño, desgaste de materiales o falta de supervisión técnica adecuada.

El accidente ocurrió mientras la atracción funcionaba con pasajeros a bordo, generando pánico entre los asistentes./ Captura de pantalla
Últimos videos
Lo Último
17:16 ¡Ya siéntese, señor! Verástegui llama a boicotear a Bad Bunny en el Super Bowl
16:54 Fidalgo lanza emotivo mensaje a la afición del Betis tras victoria sobre el Atlético de Madrid
16:44 Barcelona se une a la fiebre del Super Bowl y viste a sus jugadores a la par de la NFL
16:35 Llegan los memes… después del susto por el sismo de 5.7
16:35 Igor Lichnovsky se despide de América con un emotivo mensaje
16:18 Real Madrid vence a Valencia con Mbappé marcando nuevamente
16:06 Juventus rescata agónico empate ante Lazio
16:05 Sismo hoy 8 de febrero temblor de magnitud 5.7 se registra en Oaxaca
16:02 ¡Ahora resulta! FBI concluye que Jeffrey Epstein no tenía red de trata para hombres poderosos
15:59 MLB: Jugadores que apuntan al retiro esta temporada
Tendencia
1
Empelotados ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
2
Futbol Internacional Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
3
Contra Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
4
Futbol ¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas
5
Contra Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido
6
Futbol América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes
Te recomendamos
¡Ya siéntese, señor! Verástegui llama a boicotear a Bad Bunny en el Super Bowl
Contra
08/02/2026
¡Ya siéntese, señor! Verástegui llama a boicotear a Bad Bunny en el Super Bowl
Fidalgo lanza emotivo mensaje a la afición del Betis tras victoria sobre el Atlético de Madrid
Futbol
08/02/2026
Fidalgo lanza emotivo mensaje a la afición del Betis tras victoria sobre el Atlético de Madrid
Barcelona está atento al Super Bowl | AP
NFL
08/02/2026
Barcelona se une a la fiebre del Super Bowl y viste a sus jugadores a la par de la NFL
Llegan los memes… después del susto por el sismo de 5.7
Contra
08/02/2026
Llegan los memes… después del susto por el sismo de 5.7
Igor Lichnovsky se despide de América con un emotivo mensaje
Futbol
08/02/2026
Igor Lichnovsky se despide de América con un emotivo mensaje
Real Madrid vence a Valencia con Mbappé marcando nuevamente
Futbol
08/02/2026
Real Madrid vence a Valencia con Mbappé marcando nuevamente