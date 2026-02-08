VIDEO: Juego mecánico se desprende en pleno funcionamiento; mueren 2 personas y hay varios heridos

Un grave accidente se registró en una feria instalada en Faridabad, India, luego de que un juego mecánico conocido como “Tsunami” colapsara mientras operaba con pasajeros a bordo. El desplome provocó la muerte de al menos dos personas y dejó 13 más lesionadas, de acuerdo con los primeros reportes oficiales y material difundido en redes sociales.

Equipos de emergencia atendieron a los lesionados tras el colapso del juego mecánico en plena operación./ Captura de pantalla

El incidente ocurrió cuando la atracción realizaba su recorrido habitual. El juego, diseñado para girar y elevar a los usuarios sobre su propio eje, aparentemente funcionaba con normalidad hasta que una parte de la estructura presentó una falla repentina, provocando la caída de la cabina que transportaba a los pasajeros.

Testigos captaron en video el momento exacto del accidente, donde se observa cómo uno de los brazos del juego se desprende y la sección ocupada por las personas se desploma violentamente contra el suelo, generando escenas de pánico entre los asistentes a la feria.

Tras el siniestro, equipos de emergencia, ambulancias y elementos policiales acudieron de inmediato al lugar para brindar auxilio a las víctimas. Los heridos de mayor gravedad fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención especializada, mientras la zona fue acordonada por seguridad.

¿Qué se sabe sobre el accidente del juego mecánico “Tsunami”?

El accidente se produjo en un momento de alta afluencia de visitantes, ya que la feria suele ser un espacio concurrido por familias y personas de todas las edades. De acuerdo con los primeros informes, el colapso se dio tras varias vueltas de operación del juego, cuando la estructura sufrió un desperfecto que derivó en una falla estructural inesperada.

El desplome del juego mecánico reabrió el debate sobre la seguridad en ferias y atracciones mecánicas./ RS

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del desplome. Entre las posibles líneas de indagatoria se analizan una falla mecánica, deficiencias en el mantenimiento o irregularidades en la instalación y supervisión de la atracción.

El accidente generó preocupación entre la población y reavivó el debate sobre la seguridad de los juegos mecánicos en ferias y eventos públicos. Especialistas señalan que este tipo de incidentes pueden estar relacionados con errores de diseño, desgaste de materiales o falta de supervisión técnica adecuada.