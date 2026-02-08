Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Real Madrid vence a Valencia con Mbappé marcando nuevamente

Mbappé y Carreras celebrando gol ante Valencia l AP
Ramiro Pérez Vásquez 16:18 - 08 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto Merengue no lució su mejor futbol en Mestalla; pero, ganó

Real Madrid no convenció pero terminó por sacar la victoria de Mestalla para seguir muy cerca del Barcelona en la lucha del liderato tras 23 juegos disputados en LaLiga. Álvaro Carreras y Kylian Mbappé sellaron los tres puntos.

Los Merengues sufrieron la ausencia de Jude Bellingham y Vinicius. Antes de la media hora el joven David Jiménez se quedaba cerca de abrir el marcador tras buena jugada de Mbappé; sin embargo, Dimitrievski aparecía para salvar.

Álvaro Carreras ante Valencia l AP

Al minuto 33 Valencia intentaría con Pepelu pero con poca claridad sobre la meta de Courtois. El árbitro pitaba el final del primer tiempo en el 45+1 y todo estaba abierto para la parte complementaria ante un flojo juego en Mestalla.

Carreras abrió el marcador 

Para la segunda parte, la afición se metería con gritos homofóbicos sobre Mbappé; sin embargo, cuando todo parecía complicado Álvaro carreras orquestaría una jugada individual por el sector de la izquierda para meterse hasta el área y definir.

Real Madrid visitando al Valencia l AP

Tras la anotación el suizo Ugrinic se quedaría cerca del empate tras dejar el esférico estampado en el poste de los merengues; pero, gol se negaba para los locales que buscaban una oportunidad para emparejar los cartones. 

Brahim se animaba con un disparo que pasaba cerca del arco de Dimitrievski; sin embargo, había fuera de juego, esto en el minuto 79; y empezaba la oleada de cambios para tranquilizar el juego en Mestalla, entre ellos salía Arda Guler y entraba Mastantuono. 

Mbappé ante Valencia l AP

¿Cómo fue el gol de Mbappé?

Y cuando todo parecía que no habría más goles aparecería un cambio de juego tremendo desde el propio terreno de Huijsen quien hacía volar el balón hasta el sector de la izquierda para que Brahim ganara las espaldas y pusiera medio gol a Mbappé quien definió con tranquilidad.

Real Madrid se quedó con las tres unidades para llegar a las 57 unidades, un punto por debajo del Barcelona que hizo su tarea y goleó para seguir en la punta con 58. El próximo partido para los de Arbeloa será ante la Real Sociedad de San Sebastián. 

Últimos videos
Lo Último
17:16 ¡Ya siéntese, señor! Verástegui llama a boicotear a Bad Bunny en el Super Bowl
16:54 Fidalgo lanza emotivo mensaje a la afición del Betis tras victoria sobre el Atlético de Madrid
16:44 Barcelona se une a la fiebre del Super Bowl y viste a sus jugadores a la par de la NFL
16:35 Llegan los memes… después del susto por el sismo de 5.7
16:35 Igor Lichnovsky se despide de América con un emotivo mensaje
16:18 Real Madrid vence a Valencia con Mbappé marcando nuevamente
16:06 Juventus rescata agónico empate ante Lazio
16:05 Sismo hoy 8 de febrero temblor de magnitud 5.7 se registra en Oaxaca
16:02 ¡Ahora resulta! FBI concluye que Jeffrey Epstein no tenía red de trata para hombres poderosos
15:59 MLB: Jugadores que apuntan al retiro esta temporada
Tendencia
1
Empelotados ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
2
Futbol Internacional Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
3
Contra Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
4
Futbol ¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas
5
Contra Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido
6
Futbol América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes
Te recomendamos
¡Ya siéntese, señor! Verástegui llama a boicotear a Bad Bunny en el Super Bowl
Contra
08/02/2026
¡Ya siéntese, señor! Verástegui llama a boicotear a Bad Bunny en el Super Bowl
Fidalgo lanza emotivo mensaje a la afición del Betis tras victoria sobre el Atlético de Madrid
Futbol
08/02/2026
Fidalgo lanza emotivo mensaje a la afición del Betis tras victoria sobre el Atlético de Madrid
Barcelona está atento al Super Bowl | AP
NFL
08/02/2026
Barcelona se une a la fiebre del Super Bowl y viste a sus jugadores a la par de la NFL
Llegan los memes… después del susto por el sismo de 5.7
Contra
08/02/2026
Llegan los memes… después del susto por el sismo de 5.7
Igor Lichnovsky se despide de América con un emotivo mensaje
Futbol
08/02/2026
Igor Lichnovsky se despide de América con un emotivo mensaje
Real Madrid vence a Valencia con Mbappé marcando nuevamente
Futbol
08/02/2026
Real Madrid vence a Valencia con Mbappé marcando nuevamente