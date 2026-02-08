Real Madrid vence a Valencia con Mbappé marcando nuevamente

Real Madrid no convenció pero terminó por sacar la victoria de Mestalla para seguir muy cerca del Barcelona en la lucha del liderato tras 23 juegos disputados en LaLiga. Álvaro Carreras y Kylian Mbappé sellaron los tres puntos.

Los Merengues sufrieron la ausencia de Jude Bellingham y Vinicius. Antes de la media hora el joven David Jiménez se quedaba cerca de abrir el marcador tras buena jugada de Mbappé; sin embargo, Dimitrievski aparecía para salvar.

Álvaro Carreras ante Valencia l AP

Al minuto 33 Valencia intentaría con Pepelu pero con poca claridad sobre la meta de Courtois. El árbitro pitaba el final del primer tiempo en el 45+1 y todo estaba abierto para la parte complementaria ante un flojo juego en Mestalla.

Carreras abrió el marcador

Para la segunda parte, la afición se metería con gritos homofóbicos sobre Mbappé; sin embargo, cuando todo parecía complicado Álvaro carreras orquestaría una jugada individual por el sector de la izquierda para meterse hasta el área y definir.

Real Madrid visitando al Valencia l AP

Tras la anotación el suizo Ugrinic se quedaría cerca del empate tras dejar el esférico estampado en el poste de los merengues; pero, gol se negaba para los locales que buscaban una oportunidad para emparejar los cartones.

Brahim se animaba con un disparo que pasaba cerca del arco de Dimitrievski; sin embargo, había fuera de juego, esto en el minuto 79; y empezaba la oleada de cambios para tranquilizar el juego en Mestalla, entre ellos salía Arda Guler y entraba Mastantuono.

Mbappé ante Valencia l AP

¿Cómo fue el gol de Mbappé?

Y cuando todo parecía que no habría más goles aparecería un cambio de juego tremendo desde el propio terreno de Huijsen quien hacía volar el balón hasta el sector de la izquierda para que Brahim ganara las espaldas y pusiera medio gol a Mbappé quien definió con tranquilidad.