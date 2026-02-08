Igor Lichnovsky se despide de América con un emotivo mensaje

A pesar de haber sido parte de una de las etapas más importantes del club, el defensor chileno Igor Lichnovsky se ha marchado de las Águilas del America para emprender una nueva aventura en el futbol de Turquía.

Tras no ser registrado para el Clausura 2026, la directiva azulcrema encontró acomodo al zaguero sudamericano, quien continuará su carrera en el futbol europeo. Lichnovsky jugará ahora en la Superliga de Turquía, marcando así su regreso al viejo continente tras su exitoso paso por la Liga MX.

Lichnovsky concluye su paso por la Liga MX | Imago7

Igor Lichnovsky y su legado en el Club América

Lichnovsky llegó al América a mitad del torneo Apertura 2023 en medio de críticas y dudas, pero con base en actuaciones sólidas logró ganarse la confianza del cuerpo técnico y el cariño de la afición. Su entrega y liderazgo lo llevaron a convertirse en una pieza clave dentro del esquema defensivo.

El defensa chileno fue fundamental en el histórico bicampeonato de las Águilas y, aunque sufrió una grave lesión durante el torneo del tricampeonato, se mantuvo como parte del plantel que levantó el título del Apertura 2024 tras vencer a Rayados en la Final.

En su video de despedida, el andino dejó en claro que algún día regresará, pero que por el momento se va muy feliz de haber pertenecido al equipo.

Esto lo hice para ustedes. Los amo, los extrañaré y los veo pronto. Los amo

Fatih Karagümrük, el nuevo destino de Lichnovsky en Turquía

El nuevo equipo de Igor Lichnovsky será el Fatih Karagümrük, conjunto de la Superliga de Turquía que anunció su fichaje mediante un mensaje en redes sociales, dándole la bienvenida y deseándole éxito con la camiseta roja y negra.

El acuerdo entre el defensa chileno y el club turco es por un año y medio, con opción a extender el vínculo por una temporada más, lo que representa una oportunidad importante para relanzar su carrera en el futbol europeo a los 31 años.