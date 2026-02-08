Mack Hollins llegó vestido al Super Bowl LX como Hannibal Lecter

Este domingo, los New England Patriots se enfrentarán a los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX, donde Mack Hollins es una pieza clave en el ataque de Drake Maye.

En la previa al gran juego de este domingo, Mack Hollins apareció vestido como si fuera Hannibal Lecter, fiel a su costumbre en los últimos partidos de la postemporada en la NFL.

Hollins apareció con máscara y esposado, usando un uniforme de prisión de los Estados Unidos, aunque está no es la primera vez que 'El Tarzan de la NFL' hace algo así.

Mack Hollins ya llegó vestido como un personaje de la película The Warriors, disfraz que ocupó en la Final de conferencia contra los Broncos de Denver.