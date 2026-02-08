Mikel Arriola acapara reflectores en la previa del Super Bowl LX

Super Bowl 60 acapara los ojos del mundo este domingo, en día del Señor, donde los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentan en el partido más decisivo de la temporada en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. En medio de la expectación, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, llegó al emblemático estadio para presenciar uno de los eventos deportivos más importantes del año.

¡NADIE SE LO QUIERE PERDER!😱🔥



Mikel Arriola ya está presente en el Live’s Stadium para ver el Super Bowl.



¿Con quién irá? 🧐



📹 ESPN pic.twitter.com/Q8bpurCIvT — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 8, 2026

La aparición del dirigente se produce en una jornada histórica que no solo tiene importancia deportiva, sino también cultural y mediática con los Seahawks, campeones de la NFC con ambiciones de título, y los Patriots, en busca de ampliar su legado con un séptimo trofeo Vince Lombardi.

Así llegó Mikel Arriola

Arriola arribó vestido con un atuendo casual pero elegante, mezclándose entre la multitud de asistentes que comenzó a llegar desde tempranas horas para disfrutar de la antesala del partido con un movimiento multitudinario de los fanáticos.

La presencia del dirigente mexicano en el Super Bowl generó interés, particularmente entre los seguidores de la Liga MX y los entusiastas de los cruces deportivos internacionales aunque distintos y siempre muy llamativos.

El Levi’s Stadium, construido en 2014 y conocido por su vanguardista diseño y capacidad para más de 68 000 espectadores, se prepara para recibir a una multitud entusiasta bajo un clima templado, ideal para este tipo de eventos. Las instalaciones han sido puestas a punto para la ocasión, con atención especial en la superficie de juego y la experiencia del público asistente.

¿El evento que nadie se puede perder?

Más allá del encuentro en la cancha, el Super Bowl LX también destaca por su impacto cultural, con un show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny, marcando un momento significativo para la presencia latina en uno de los eventos deportivos más vistos a nivel global.

La llegada de Arriola al Levi’s Stadium ocurre en un contexto en el que la NFL sigue ampliando su alcance internacional, atrayendo a personajes de diferentes disciplinas y regiones entre directivos y artistas.

La presencia de Mikel Arriola en las tribunas subraya el carácter global del Super Bowl y el interés transversal que tiene más allá de la propia NFL, tanto que en esta actual temporada su expansión llevó a tener juegos en ciudades como Londres, Madrid, Sao Paulo, etc.

