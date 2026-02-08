Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Mikel Arriola acapara reflectores en la previa del Super Bowl LX

Mikel Arriola l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 17:37 - 08 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El dirigente del futbol mexicano fue captado a su llegada al Levi’s Stadium

Super Bowl 60 acapara los ojos del mundo este domingo, en día del Señor, donde los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentan en el partido más decisivo de la temporada en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. En medio de la expectación, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, llegó al emblemático estadio para presenciar uno de los eventos deportivos más importantes del año. 

La aparición del dirigente se produce en una jornada histórica que no solo tiene importancia deportiva, sino también cultural y mediática con los Seahawks, campeones de la NFC con ambiciones de título, y los Patriots, en busca de ampliar su legado con un séptimo trofeo Vince Lombardi.

Mikel Arriola | MEXSPORT

Así llegó Mikel Arriola 

Arriola arribó vestido con un atuendo casual pero elegante, mezclándose entre la multitud de asistentes que comenzó a llegar desde tempranas horas para disfrutar de la antesala del partido con un movimiento multitudinario de los fanáticos. 

La presencia del dirigente mexicano en el Super Bowl generó interés, particularmente entre los seguidores de la Liga MX y los entusiastas de los cruces deportivos internacionales aunque distintos y siempre muy llamativos. 

El Levi’s Stadium, construido en 2014 y conocido por su vanguardista diseño y capacidad para más de 68 000 espectadores, se prepara para recibir a una multitud entusiasta bajo un clima templado, ideal para este tipo de eventos. Las instalaciones han sido puestas a punto para la ocasión, con atención especial en la superficie de juego y la experiencia del público asistente.

Mikel Arriola en partido de Liga MX l IMAGO7

¿El evento que nadie se puede perder? 

Más allá del encuentro en la cancha, el Super Bowl LX también destaca por su impacto cultural, con un show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny, marcando un momento significativo para la presencia latina en uno de los eventos deportivos más vistos a nivel global. 

La llegada de Arriola al Levi’s Stadium ocurre en un contexto en el que la NFL sigue ampliando su alcance internacional, atrayendo a personajes de diferentes disciplinas y regiones entre directivos y artistas.

La presencia de Mikel Arriola en las tribunas subraya el carácter global del Super Bowl y el interés transversal que tiene más allá de la propia NFL, tanto que en esta actual temporada su expansión llevó a tener juegos en ciudades como Londres, Madrid, Sao Paulo, etc. 

Mikel Arriola habló sobre la violencia en el futbol mexicano | IMAGO 7

Esta nota fue realizada con ayuda de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD

Últimos videos
Lo Último
19:13 ¡Las leyendas de la NFL! Los MVP de los pasados Super Bowl se reúnen en el Levi´s Stadium
19:06 Brandi Carlile quién es la cantante que cantó “America the Beautiful” antes del Super Bowl
18:56 ¡The Tribal Pat! Nueva Inglaterra recuerda a Roman Reigns con su entrenador Mike Vrabel
18:55 ¿Y Taylor? Travis Kelce sorprende con aparición en el Super Bowl LX
18:26 Super Bowl LX: Así fueron las presentaciones de los dos equipos
18:17 ¿La pelea del año? Brandon Figueroa noquea a Nick Ball y se convierte en campeón pluma de la AMB
18:06 Jennifer Lopez muestra su apoyo a Bad Bunny previo al medio tiempo del Super Bowl
17:58 Mack Hollins llegó vestido al Super Bowl LX como Hannibal Lecter
17:52 ¡Debí comprar más cosas! Bad Bunny se apodera de la tienda del Super Bowl LX
17:37 Mikel Arriola acapara reflectores en la previa del Super Bowl LX
Tendencia
1
Empelotados ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
2
Futbol Internacional Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
3
Contra Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
4
Futbol ¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas
5
Contra Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido
6
Futbol América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes
Te recomendamos
NFL homenajeó a los MVP del Super Bowl | AP
NFL
08/02/2026
¡Las leyendas de la NFL! Los MVP de los pasados Super Bowl se reúnen en el Levi´s Stadium
Brandi Carlile quién es la cantante que cantó “America the Beautiful” antes del Super Bowl
Contra
08/02/2026
Brandi Carlile quién es la cantante que cantó “America the Beautiful” antes del Super Bowl
¡The Tribal Pat! Nueva Inglaterra recuerda a Roman Reigns con su entrenador Mike Vrabel
NFL
08/02/2026
¡The Tribal Pat! Nueva Inglaterra recuerda a Roman Reigns con su entrenador Mike Vrabel
¿Y Taylor? Travis Kelce sorprende con aparición en el Super Bowl LX
NFL
08/02/2026
¿Y Taylor? Travis Kelce sorprende con aparición en el Super Bowl LX
Los equipos ya entraron para disputar el Super Bowl | AP
NFL
08/02/2026
Super Bowl LX: Así fueron las presentaciones de los dos equipos
¿La pelea del año? Brandon Figueroa noquea a Nick Ball y se convierte en campeón pluma de la AMB
Box
08/02/2026
¿La pelea del año? Brandon Figueroa noquea a Nick Ball y se convierte en campeón pluma de la AMB