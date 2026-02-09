¡Las leyendas de la NFL! Los MVP de los pasados Super Bowl se reúnen en el Levi´s Stadium

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentarán por levantar el Trofeo Vince Lombardi en la edición LX del Super Bowl de la NFL. Sin embargo, previo al inicio del partido en Santa Clara, la NFL decidió homenajear a algunos de los pasados ganadores al trofeo MVP del Super Bowl.

Previo al inicio del partido, la NFL le dio la bienvenida a varias figuras pasadas del Super Bowl. Desde Jalen Hurts hasta Tom Brady, la liga anunció a nueve diferentes jugadores que en anteriores ediciones del partido por el título, se quedaron con el reconocimiento de 'Más Valioso del Partido'.

Arranca el Super Bowl | AP

¿Cómo se elige al MVP?

El ganador del MVP del Super Bowl es determinado mediante un sistema de votación mixto. El proceso está a cargo de un panel conformado por 16 periodistas y comentaristas especializados en futbol americano, quienes emiten la mayoría de los votos. Desde el Super Bowl XXXV, disputado en 2001, los aficionados también participan de manera electrónica en la elección.

El premio al MVP del Super Bowl se ha entregado de manera anual desde la primera edición del juego en 1967. A lo largo de su historia, 50 jugadores distintos han sido reconocidos con este galardón, aunque únicamente seis de ellos han logrado ganarlo en más de una ocasión, lo que refleja la dificultad de repetir una actuación sobresaliente en el evento más importante de la NFL.

Trofeo al MVP del Super Bowl | Grosby Group

MVP presentes en el Super Bowl LX

A pesar de que 50 jugadores han recibido este premio, sólo 9 lograron asistir al homenaje de la NFL en el Super Bowl LX. Tom Brady el máximo ganador a este premio con cinco reconocimientos y Jalen Hurts, el último en ganarlo, encabezaron la lista.

Junto con los dos mariscales de campo, también aparecen Joe Montana, tres veces ganador (XVI, XIX, XXIV), Eli Manning dos veces ganador (XLII, XLVI), Peyton Manning (XLI), Steve Young (XXIX) como los mariscales de campo que asistieron al estadio.

Junto con estos exjugadores, también aparecen, Lynn Swann receptor MVP del Super Bowl X, Jerry Rice receptor MVP del Super Bowl XXIII y Emmitt Smith, corredor MVP del Super Bowl XXVIII. Todos estos jugadores, a excepción de Jalen Hurst y Eli Manning están en el Salón de la Fama.