Super Bowl LX: ¿Quién es el jugador con más MVP del Super Bowl en la historia de la NFL?

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentarán por levantar el Trofeo Vince Lombardi en la edición LX del Super Bowl de la NFL. El duelo se disputará este domingo en el Levi’s Stadium, escenario en el que ambos equipos buscarán consagrarse campeones del futbol americano profesional.

Además del título colectivo, uno de los reconocimientos individuales más importantes del encuentro es el premio al Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl, galardón que distingue al futbolista con la actuación más determinante del partido.

Con la cercanía de una nueva edición del Gran Juego, surge una de las preguntas más recurrentes entre los aficionados: ¿quién es el jugador que más veces ha ganado el MVP del Super Bowl en la historia de la NFL?

Balón oficial del Super Bowl LX | AP

¿Cómo se elige al MVP del Super Bowl?

El ganador del MVP del Super Bowl es determinado mediante un sistema de votación mixto. El proceso está a cargo de un panel conformado por 16 periodistas y comentaristas especializados en futbol americano, quienes emiten la mayoría de los votos. Desde el Super Bowl XXXV, disputado en 2001, los aficionados también participan de manera electrónica en la elección.

Las papeletas del panel de medios representan el 80 por ciento del total de los votos, mientras que el 20 por ciento restante corresponde a la votación de los espectadores. Este formato busca equilibrar el análisis especializado con la percepción del público que sigue el partido a nivel mundial.

El premio al MVP del Super Bowl se ha entregado de manera anual desde la primera edición del juego en 1967. A lo largo de su historia, 50 jugadores distintos han sido reconocidos con este galardón, aunque únicamente seis de ellos han logrado ganarlo en más de una ocasión, lo que refleja la dificultad de repetir una actuación sobresaliente en el evento más importante de la NFL.

Jalen Hurts, MVP del Super Bowl LIX | AP

Tom Brady, el jugador con más MVP del Super Bowl

En cuanto a los equipos con más jugadores galardonados con el MVP del Super Bowl, los Dallas Cowboys encabezan la lista con siete ganadores distintos. En el segundo puesto aparecen los Pittsburgh Steelers y los New England Patriots con seis cada uno, seguidos por los San Francisco 49ers, que suman cinco. Green Bay Packers, New York Giants y Kansas City Chiefs completan el grupo de los equipos con mayor número de jugadores reconocidos, con cuatro cada uno.

A nivel individual, el jugador que más veces ha ganado el MVP del Super Bowl es Tom Brady. El mariscal de campo, ganador de siete Super Bowls a lo largo de su carrera, obtuvo el premio en cinco ocasiones. Cuatro de esos reconocimientos los consiguió como jugador de los New England Patriots y uno más con los Tampa Bay Buccaneers. Brady fue nombrado MVP en los Super Bowls XXXVI, XXXVIII, XLIX, LI y LV, consolidando su lugar como el jugador más laureado en este rubro.

Detrás de Brady aparecen otros dos quarterbacks históricos. Joe Montana y Patrick Mahomes han ganado el MVP del Super Bowl en tres ocasiones cada uno, siendo los más cercanos perseguidores en esta lista. Además, otros tres jugadores han logrado conquistar el galardón dos veces, completando el reducido grupo de futbolistas que han repetido como los más valiosos del Gran Juego.