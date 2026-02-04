Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Goleada en California! San Diego viene de atrás y golea a Pumas en la Ida de Concachampions

San Diego vino de atrás y goleó a Pumas en la Concachampions
San Diego vino de atrás y goleó a Pumas en la Concachampions | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara 00:15 - 04 febrero 2026
Los californianos marcaron cuatro goles en el segundo tiempo para tomar ventaja en la serie de primera ronda

Pesadilla en California. Pese al golazo de Robert Morales, Club Universidad no pudo conseguir el triunfo en la Ida de la Primera Ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf 2026. San Diego supo reponerse y superó 4-1 a Pumas El panorama ahora luce complicado para los del Pedregal.

Pumas visitó a San Diego y llegó con la motivación de mantener una racha invicta en las primeras cuatro jornadas de la Liga MX, sin embargo, la situación se complicó en la segunda mitad, en la que recibió los cuatro goles.

San Diego goleó a Pumas |MEXSPORT

¿Cómo fue la derrota de Pumas ante San Diego?

San Diego tuvo clara su postura: presionar desde arriba para sofocar al cuadro auriazul, pero en un resquicio, Adalberto Carrasquilla encontró la forma de asistir a Robert Morales, quien realizó un impresionante gesto técnico para mandarla a guardar con una chilena.

Pumas tomó confianza tras la anotación del delantero paraguayo, quien tuvo que salir en la segunda mitad por molestias físicas. San Diego mostró actitud de querer buscar el resultado, pero fue hasta los últimos 45 minutos que lo reflejó en el marcador.

Robert Morales marcó un golazo ante San Diego
Robert Morales marcó un golazo ante San Diego | MEXSPORT

La pesadilla comenzó al minuto 69, cuando Manu Duah anotó con un cabezazo certero. Pumas ya sufría con los constantes ataques del rival, que daban señales de que en cualquier momento la situación se iba a poner en contra de los universitarios.

David Vazquez se encargó de hacer el segundo, premio al buen planteamiento del entrenador de San Diego, Mikey Varas. Los dirigidos por Efraín Juárez no tuvieron reacción y los locales aprovecharon.

Alex Mighten y Luca Bombino fueron los autores de los últimos dos goles, que sepultaron las esperanzas de Pumas de continuar en el torneo. En el Estadio Olímpico Universitario, el conjunto auriazul tendrá que ganar por lo menos 3-0 si quiere avanzar a la siguiente fase.

San Diego superó a Pumas | MEXSPORT

La última esperanza de Pumas

La situación está cuesta arriba para Pumas, que por fin sintió el sabor de la derrota en lo que va del año. La última esperanza está puesta en la Vuelta, en la que esperan aprovechar la localía para lograr la hazaña de la remontada.

