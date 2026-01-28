Pumas revela su convocatoria para la Copa de Campeones de la Concacaf

Todo listo para enfrentar la competencia internacional. Pumas regresa a la actividad futbolera tras la pausa por los amistosos de la Selección Mexicana, sin embargo, no sólo jugará la Liga MX sino que, ya se alista para arrancar su participación en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Esta semana el equipo dirigido por Efraín Juárez quedó oficialmente registrado en la competencia internacional. Los felinos anunciaron la plantilla de 30 jugadores que disputarán el torneo de la Concacaf arrancando la próxima semana visitando al San Diego FC.

Efraín Juárez reveló su lista para la concachampions l IMAGO7

Una plantilla de veteranos

A pesar de ser una competencia alterna, los universitarios decidieron registrar a sus mejores jugadores para este torneo, incluyendo a sus figuras, Keylor Navas, Nathan Silva, Pablo Bennevendo, Álvaro Angulo, Jorge Ruvalcaba, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Guillermo Martínez. Todos estos jugadores se convirtieron en referentes la temporada pasada bajo el mando de Juárez.

Además, el equipo decidió registrar al torneo de la Concacaf sus nuevos fichajes. Tony Leone, César Garza, Jordan Carrillo, Juninho Vieira y Robert Morales. Ahora, el conjunto universitario espera que estos nuevos integrantes puedan ayudarlos a pelear tanto en la liga como en el torneo internacional.

Juninho y los refuerzos son registrados | IMAGO7

Canteranos en la lista

Además, Efraín Juárez decidió darle la posibilidad a varios jugadores canteranos de disputar la competencia internacional. En la lista de 30 jugadores aparecen futbolistas como Pablo Lara, Emiliano Villaseñor, Alejandro Juárez, Dennis Ramírez, Stanley García y Santiago López, todos jugadores de 20 años o menos y canteranos del conjunto felino. De estos jugadores sólo Pablo Lara y Santiago López han sido regulares en el primer equipo por lo que este torneo será su oportunidad para afianzarse en la plantilla.

Pumas arranca su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf

¿Cuándo y donde juega Pumas en la Concachampions?

Pumas arrancará su participación en el torneo el próximo martes 3 de febrero visitando al conjunto de la MLS, San Diego FC, quienes estarán debutando en el torneo. La Vuelta de la primera ronda se dará el próximo 10 de febrero en el Olímpico Universitario.