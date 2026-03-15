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Futbol

¡El Prime de la Liga MX! Kun Agüero presente en el partido Pumas vs. Cruz Azul

El exdelantero argentino formará parte del proyecto de la Kings League en nuestro país
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 00:31 - 15 marzo 2026
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El Estadio Olímpico Universitario estuvo repleto de estrellas

El partido de Pumas vs. Cruz Azul no por nada era el más atractivo de la Jornada 11 de la Liga MX, un duelo que prometía estrellas tanto dentro como fuera del campo de juego. 

Fue el caso del Kun Agüero, quien recientemente llegó a México para su debut en la Kings League Americas, y estuvo presente en el Olímpico Universitario.

Liga MX más internacional que nunca

En los últimos torneos, el futbol mexicano ha vivido una etapa marcada por la llegada de figuras internacionales que han elevado la atención mediática de la liga.

Jugadores como Aaron Ramsey, Sergio Canales, Allan Saint-Maximin, Lucas Ocampos, Ángel Correa y Keylor Navas han reforzado a distintos clubes de la Liga MX en los últimos años.

Keylor Navas y su enferma atajada ante Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO7

La presencia de figuras como el Kun Agüero en los estadios mexicanos es vista por muchos aficionados como un reflejo del crecimiento internacional que ha tenido la liga en los últimos torneos.

Durante el encuentro, el exjugador del Manchester City siguió atentamente el partido desde uno de los palcos del Olímpico Universitario, observando de cerca a uno de los equipos que bien conoce dentro del futbol mexicano: Cruz Azul.

Pumas reacciona y rescata el empate ante Cruz Azul

En la cancha, Pumas y Cruz Azul protagonizaron un partido lleno de emociones que terminó 2-2 en el Estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX Clausura 2026.

La Máquina tomó ventaja en la primera mitad. Al minuto 35, Nicolás Ibáñez abrió el marcador con un remate dentro del área que puso el 0-1 para los visitantes. Poco después, al 42’, Carlos Rodríguez amplió la ventaja con un disparo que dejó el partido 0-2 antes del descanso.

Nico Ibáñez celebra su gol ante Pumas | MEXSPORT
Nico Ibáñez celebra su gol ante Pumas | MEXSPORT

En la segunda mitad, Pumas reaccionó. Juninho descontó al 61’ desde el punto penal, devolviendo la esperanza a los universitarios. La remontada se completó al 77’, cuando un autogol de Willer Ditta terminó enviando el balón al fondo de su propia portería para el 2-2 definitivo.

Pumas celebrando su empate ante Cruz Azul | MexSport
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