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Futbol

¡Terminó caliente! Nicolás Larcamón y Efraín Juárez no se despiden tras Pumas vs Cruz Azul

Nicolás Larcamón y Efraín Juárez previo al Pumas vs Cruz Azul | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 00:28 - 15 marzo 2026
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Los estrategas mostraron el cobre durante y después del partido en Ciudad Universitaria

El partido entre Pumas y Cruz Azul no sólo dejó emociones en el marcador, también terminó con tensión entre los entrenadores. Tras el empate en Ciudad Universitaria, Nicolás Larcamón y Efraín Juárez evitaron despedirse, reflejando lo caliente que fue el encuentro entre universitarios y cementeros.

El ambiente comenzó a calentarse desde los primeros minutos del partido y se mantuvo así hasta el final. Las faltas, reclamos y decisiones arbitrales generaron fricción constante en la cancha y en las bancas, situación que terminó por reflejarse cuando ambos técnicos no intercambiaron el habitual saludo tras el silbatazo final.

¿Qué pasó entre Larcamón y Efraín Juárez?

El encuentro estuvo marcado por la intensidad desde el arranque. Una falta temprana de Adalberto Carrasquilla y posteriormente la expulsión de Nathan Silva elevaron la tensión del duelo en Ciudad Universitaria, provocando constantes reclamos desde ambas áreas técnicas.

Con el paso de los minutos, la presión del partido también se trasladó a las bancas. Tanto Larcamón como Juárez vivieron el encuentro con intensidad y reclamaron varias decisiones arbitrales, lo que aumentó el ambiente de confrontación en el estadio.

Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

Durante el primer tiempo, Cruz Azul fue superior y dominó gran parte del juego. Los universitarios tuvieron dificultades para generar peligro en el área rival, mientras que los cementeros aprovecharon los espacios y la iniciativa ofensiva para imponer condiciones.

El primer gol llegó al minuto 35, cuando Nicolás Ibáñez apareció dentro del área para abrir el marcador y encaminar a su equipo. El delantero aprovechó un descuido defensivo de Pumas para adelantar a La Máquina en un momento clave del encuentro.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | MEXSPORT

Pumas reaccionó y rescató el empate en CU

Poco antes del descanso, Carlos Rodríguez amplió la ventaja para Cruz Azul. El mediocampista mexicano volvió a demostrar su importancia en el esquema de Nicolás Larcamón, firmando un gol que lo mantiene como uno de los jugadores más constantes del equipo y que incluso lo coloca nuevamente en la conversación rumbo al Mundial de 2026.

La historia cambió en el segundo tiempo. Pumas mostró mayor orden y agresividad, lo que le permitió generar más oportunidades frente al arco rival. La presión universitaria dio frutos cuando el árbitro marcó un penalti que Juninho convirtió con seguridad para acercar a los auriazules.

Incluso con la expulsión de Nathan Silva, el conjunto dirigido por Efraín Juárez no se dio por vencido. En una jugada accidentada dentro del área cementera, el balón terminó impactando en Willer Ditta, quien marcó en propia puerta y selló el empate de Universidad Nacional, resultado que dejó un cierre caliente tanto en la cancha como entre los entrenadores.

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