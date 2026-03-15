¿Qué hiciste, Gudiño? Error en la salida del arquero de Cruz Azul provoca empate de Pumas

Una cruzazuleada más. Cruz Azul volvió a dejar escapar una ventaja importante y terminó empatando ante Universidad Nacional, luego de haber estado arriba por dos goles. La Máquina parecía tener controlado el partido, pero los fantasmas regresaron en los minutos finales, especialmente tras un error del portero Andrés Gudiño, que terminó marcando el rumbo del encuentro.

En una jugada de futbol total, Universidad Nacional encontró el empate con una acción inesperada. Keylor Navas despejó largo, Guillermo 'Memote' Martínez peinó el balón y Rodrigo López inició una galopada por la banda derecha. Cuando el lateral mandó el centro al área, Gudiño dudó entre salir o quedarse bajo los tres postes, lo que derivó en un rebote que terminó en autogol de Willer Ditta y decretó el empate definitivo.

¿Por qué Cruz Azul volvió a "cruzazulearla"?

El resultado volvió a despertar el término que durante años ha perseguido al club celeste: "cruzazulear", expresión que se popularizó entre aficionados para describir cuando el equipo pierde o empata partidos que parecía tener ganados. La Máquina tenía una ventaja clara en el marcador, pero no logró sostenerla ante un Pumas que nunca dejó de pelear.

Durante el primer tiempo, Cruz Azul fue superior y dominó gran parte del juego. Los universitarios tuvieron dificultades para generar peligro en el área rival, mientras que los cementeros aprovecharon los espacios y la iniciativa ofensiva.

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, ante Pumas | MEXSPORT

El primer gol llegó al minuto 35, cuando Nicolás Ibáñez apareció dentro del área para abrir el marcador y encaminar a su equipo. El delantero aprovechó un descuido defensivo de Pumas para adelantar a La Máquina en un momento clave del encuentro.

Poco antes del descanso, Carlos Rodríguez amplió la ventaja para Cruz Azul. El mediocampista mexicano volvió a demostrar su importancia en el esquema de Nicolás Larcamón, firmando un gol que lo mantiene como uno de los futbolistas más constantes del equipo y que incluso lo coloca nuevamente en la conversación rumbo al Mundial de 2026.

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, ante Pumas | MEXSPORT

Pumas reaccionó pese a la adversidad

La historia cambió en el segundo tiempo. Pumas mostró mayor orden y agresividad, lo que le permitió generar más oportunidades frente al arco rival. La presión universitaria dio frutos cuando el árbitro marcó un penalti que Juninho convirtió con seguridad para acercar a los auriazules en el marcador.