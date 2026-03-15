¡Se calientan los ánimos en CU! Adalberto Carrasquilla otra vez provoca a Cruz Azul

Se prendió todo en Ciudad Universitaria. Después de una semana llena de dimes y diretes entre Cruz Azul y Pumas, ambos equipos por fin saltaron a la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Ahí, Adalberto Carrasquilla, jugador del Club Universidad Nacional, volvió a llevarse los abucheos de los aficionados de La Máquina y encontronazos con jugadores celestes.

El futbolista panameño le dejó un pequeño cariñito a Gonzalo Piovi al minuto 10, lo que le valió una tarjeta amarilla. Sin embargo, la amonestación fue lo menos para ‘Coco’, pues tras esa falta, Erik Lira y Charly Rodríguez lo encararon de una fuerte manera, aunque todo quedó en palabras al aire.

Adalberto Carrasquilla recibió una tarjeta amarilla | IMAGO7

La enemistad de Carrasquilla con Cruz Azul

La reacción de los futbolistas celestes no es mera casualidad, pues en el último partido entre ambos, Adalberto Carrasquilla dio de qué hablar por una fuerte falta. El panameño lesionó al arquero colombiano Kevin Mier en la última jornada del Apertura 2025.

Dicha lesión le provocó una ausencia prolongada al portero colombiano que, hasta el día de hoy, continúa. Aquella polémica barrida significó un antes y un después en una de las rivalidades más importantes de todo el balompié nacional.

Kevin Mier y Adalberto Carrasquilla en el Apertura 2025 | IMAGO7

¿Cómo va el Pumas vs Cruz Azul?

Al momento, Cruz Azul cuenta con una gran ventaja ante los universitarios. El equipo de Nicolás Larcamón se adelantó en el marcador con un gol de Nicolás Ibáñez, al minuto 35; el segundo tanto fue gracias a Charly Rodríguez.

Los de Efraín Juárez se han visto superados en grandes lapsos del primer tiempo, con pocas llegadas al arco de Andrés Gudiño. La jugada más clara de los auriazules fue conducida por Juninho, al 6’.