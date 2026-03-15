Chiquete no deja sola a La Máquina: apareció en CU para apoyar a Cruz Azul

El jugador de Cruz Azul, Jesús Orozco Chiquete, se hizo presente este sábado en el Estadio Olímpico Universitario para apoyar a su equipo en el duelo ante Pumas UNAM, demostrando que, pese a estar lesionado, sigue muy cerca del plantel celeste.

Orozco Chiquete, tras su aparatosa lesión | MEXSPORT

Apoyo incondicional

El cementero acudió al estadio para acompañar a sus compañeros en un partido importante para La Máquina. Su presencia no pasó desapercibida entre jugadores y aficionados, quienes reconocieron el gesto del defensor de mantenerse cerca del equipo.

Actualmente, Orozco Chiquete se encuentra en proceso de recuperación luego de sufrir una luxación en el tobillo derecho, lesión que lo ha mantenido fuera de actividad.

Lira consuela a Chiquete | MEXSPORT

El futbolista ya fue sometido al procedimiento correspondiente para reparar la zona afectada y ahora continúa con su rehabilitación.

Aunque todavía no puede volver a las canchas, el defensor mexicano sigue mostrando su compromiso con el club, acompañando al plantel en momentos clave de la temporada.

¿Jesús Orozco Chiquete sin Mundial 2026? | IMAGO7

Unión celeste

A su llegada al inmueble universitario, algunos de sus compañeros no tardaron en acercarse a saludarlo. Entre los primeros en hacerlo estuvieron Erik Lira, Luka Romero y Omar Campos, quienes intercambiaron palabras y muestras de apoyo con el defensor.

C.U. previo al duelo de Pumas vs Cruz Azul I MEXSPORT

La presencia de Chiquete también fue bien recibida por los aficionados cementeros que se dieron cita en CU, quienes lo alentaron y le desearon una pronta recuperación para volver a verlo defender la camiseta de Cruz Azul.

Mientras continúa con su proceso de rehabilitación, el defensor se mantiene cerca del equipo, esperando regresar lo antes posible a las canchas y volver a aportar a La Máquina en la recta decisiva de la temporada.