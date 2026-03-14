Carlos Hermosillo revienta a Pumas: "es un equipo chico con estadio"

El partido entre Club Universidad Nacional y Cruz Azul en la Jornada 11 del Clausura 2026 promete ser uno de los más atractivos del torneo. Ambos equipos llegan en buen momento y con aspiraciones importantes, lo que ha elevado la tensión en la previa del encuentro que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario.

La polémica comenzó después de que Álvaro Angulo, lateral de los Universitarios, habló en conferencia de prensa sobre la importancia de Ciudad Universitaria para el club auriazul. El futbolista colombiano destacó el valor del estadio para la afición felina y dejó un mensaje dirigido a La Máquina que rápidamente generó reacciones.

"Eso es lo más lindo del futbol, ese picante. CU es casa de Pumas, nunca fue de Cruz Azul. Así que nuestra afición lo sienta propio. Venimos humildemente trabajando. Al final, Cruz Azul cuando se siente favorito, ganarle el sábado será más satisfactorio. CU siempre será casa de Pumas", declaró Angulo.

Álvaro Angulo, jugador de Pumas, antes de un partido en el Clausura 2026 | IMAGO7

Carlos Hermosillo responde y llama "equipo chico" a Pumas

Las palabras del defensor no pasaron desapercibidas y uno de los que reaccionó fue Carlos Hermosillo, histórico delantero de Cruz Azul. Durante un programa de Fox Sports México, el exfutbolista mostró su molestia y respondió con dureza a las declaraciones del jugador auriazul.

"Pumas es un equipo chico con estadio. Qué lástima, es un equipito, así que me parece que he visto un lindo gatito. Que ganen primero, dedíquese a entrenar, a hablar de futbol", expresó el exgoleador celeste.

Hermosillo también reconoció que el equipo universitario ha tenido una mejoría bajo el mando de Efraín Juárez, aunque insistió en que antes de lanzar declaraciones deberían concentrarse en lo que ocurre dentro del terreno de juego.

Carlos Hermosillo, leyenda de Cruz Azul | IMAGO7

¿Por qué se encendió la rivalidad entre Pumas y Cruz Azul?

El ídolo de La Máquina también señaló que, desde su perspectiva, en Cruz Azul han preferido mantener la calma mientras que del lado universitario se han generado varios comentarios en la previa del partido.

A veces hay que callar un poquito, han hablado mucho, y no he visto a nadie de Cruz Azul que hable", agregó Hermosillo durante la transmisión televisiva.