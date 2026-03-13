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Futbol

Liga MX: ¿Dónde y cuándo ver el partido Pumas vs Cruz Azul?

EN VIVO Y EN DIRECTO: PUMAS VS CRUZ AZUL | RÉCORD
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Jorge Armando Hernández 10:27 - 13 marzo 2026
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Nicolás Larcamón enfrenta un difícil reto ante los Pumas de Efraín Juárez quienes marchan como quintos en la tabla general. La racha de 10 partidos invicto de La Máquina está en juego

Cruz Azul y Pumas se enfrentan en la Jornada 11 de la Liga MX, en el que promete ser el partido más atractivo de esta fecha futbolística. El técnico de Cruz Azul Nicolás Larcamón quiere mantener la racha de 10 partidos invicto.

Palavecino celebra gol ante Atlético de San Luis l IMAGO7

La Máquina se mantiene como líder de la competencia, su última victoria fue un 3-2 ante Atlético de San Luis en la Jornada 10. Un resultado sufrido pero al final satisfactorio para el equipo de Larcamón que ahora enfrenta a unos Pumas que han tenido impulsos importantes de futbol.

Con un Agustín Palavecino en buen momento futbolístico, el regreso de Kevin Mier a la portería celesta y una ofensiva contundente que encabeza Gabriel 'Toro' Fernández, el conjunto celeste regresa a la que fue su casa durante dos torneos, el Estadio Olímpico México 68.

Efraín Juárez mantiene a Pumas en puestos de liguilla directa l MexSport

Pumas , por otro lado, no tiene el mejor funcionamiento en lo colectivo y con todo eso sigue en la posición cinco de la clasificación y está en zona de liguilla directa. El equipo encabezado por Efraín Juárez ha generado dudas y críticas, pese a que los resultados han llegado aunque en el último partido ante Necaxa, el conjunto universitario sufrió mucho al frente.

Álvaro Ángulo y Pedro Vite, jugadores de Pumas, hablaron esta semana en conferencia de prensa en las instalaciones de Cantera sobre el duelo ante Cruz Azul, el cual consideran un duelo 'picante', no solo en la cancha y lo que representa sino que también influye la situación con el estadio de Pumas, el cual el conjunto de La Noria utilizaba como cede pero por temas de renta se mudaron provisionalmente a Puebla.

Pedro Vite destacó la rivalidad que existe con Cruz Azul l MexSport

¿Dónde y cuando ver el Cruz Azul vs Pumas? Fecha, Horario y Canal

  • Lugar: Estadio Olímpico Universitario

  • Fecha: 14 de marzo de 2026

  • Horario: 21:10 hrs tiempo de México

  • Canal: Canal 5, TUDN, Vix Premium

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