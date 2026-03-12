Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pumas, con sólo cuatro victorias como local contra Cruz Azul en los últimos 16 años

En Infiltrados se reveló que tanto la directiva auriazul y el portero tico ya se sentaron a platicar sobre su renovación.
Emiliano Arias Pacheco 10:41 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto Universitario buscará romper la mala racha contra La Máquina

El Club Universidad Nacional vive una de sus mejores rachas en los últimos años. Los dirigidos por Efraín Juárez han mostrado regularidad en el Clausura 2026, sin embargo, ahora se enfrentarán al mejor equipo del semestre, Cruz Azul.

La Máquina no solo ha mostrado un nivel superlativo en el transcurso del campeonato, sino que también ha sido un dominador de los Pumas en los últimos años. Desde 2010, el conjunto auriazul solamente ha podido ganar cuatro partidos como local ante los celestes en Liga MX.

Jugadores de Pumas en celebración en el Estadio Victoria | IMAGO 7
Jugadores de Pumas en celebración en el Estadio Victoria | IMAGO 7

Las cuatro victorias de Pumas como local ante Cruz Azul desde 2010

La primera de las cuatro victorias de Cruz Azul como local en Liga MX fue el 8 de agosto de 2010, con un marcador 2-0; los goles fueron por parte de Marco Palacios y Javier Cortés. Tras esa victoria, pasaron seis años y medio para una nueva.

La segunda victoria de los Pumas como local ante La Máquina fue en el Clausura 2017, el 15 de enero. Aquel día, el conjunto universitario logró tres puntos con un solitario gol de Nicolás Castillo, ese jugador chileno que enamoró a los auriazules, pero después les rompió el corazón cuando fichó por el América.

Nicolás Castillo con Pumas en el Clausura 2017 | IMAGO7

Al igual que la segunda, la tercera también tardó en llegar, pero no cabe duda que ha sido la más dulce de todas. En la Semifinal de Vuelta del Guardianes 2020, Pumas hizo una proeza y eliminó a Cruz Azul tras un marcador adverso de 4-0. La Ciudad Universitaria se convirtió en una fortaleza y los Universitarios lograron un hito de caracteres mayúsculos.

La última victoria de Pumas como local ante Cruz Azul fue en el Grita México Apertura 21, en un partido de alarido. Los universitarios se recuperaron de un marcador adverso de 1-3 para terminar el juego 4-3, siendo la última alegría en CU ante Cruz Azul en Liga MX.

¿Qué otras victorias tuvo Pumas ante Cruz Azul de local?

Además de las cuatro victorias en Liga MX, Pumas también logró derrotar a La Máquina como local en dos ocasiones distintas en la Liga de Campeones de la Concacaf. La primera fue en 2010, con marcador de 1-0, aunque después fueron eliminados por goleada en el Estadio Azul; la segunda fue una pizarra favorable de 2-1 y lograron eliminar a Cruz Azul. 

Juan Pablo Vigón con Pumas en la Liguilla ante Cruz Azul | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
12:20 Transporte en CDMX cambiará horarios el 16 de marzo por puente de Benito Juárez: Metro, Metrobús y más
12:12 Checo Pérez se marca un plazo para conseguir los primeros puntos de Cadillac en la F1
12:10 Tigres vs la MLS en CONCACAF Champions Cup
12:04 ¡A las prisas! Tigres viaja a Estados Unidos para su duelo en Concacaf con pocas horas de recuperación
11:54 Luis Ángel Malagón está "muy triste" tras lesionarse y perderse el Mundial 2026, revela médico que lo operó
11:54 Lawson resta importancia a roces con Checo Pérez: "Solo me centro en competir"
11:50 Representante de Haaland rompe el silencio sobre un supuesto interés del Barcelona
11:46 Festival Mundo Japan 2026: comida, cosplay y cultura asiática gratis en CDMX
11:26 WhatsApp lanza cuentas para menores con control parental
11:21 VIDEO: Kim Jong-un aparece con su hija de 13 años durante prueba de misiles ¿Se prepara para la guerra?
Tendencia
1
Futbol ¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
2
Fórmula 1 Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
3
Contra Asesinan a Luis Miguel Victoria en Tlalpan: ¿Quién era el exlíder sindical del ISSSTE?
4
Empelotados La UFC y el FBI unen fuerzas oficialmente para un seminario de entrenamiento
5
Contra ¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este jueves 12 de marzo
6
Contra Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
Te recomendamos
Transporte en CDMX cambiará horarios el 16 de marzo por puente de Benito Juárez: Metro, Metrobús y más
Contra
12/03/2026
Transporte en CDMX cambiará horarios el 16 de marzo por puente de Benito Juárez: Metro, Metrobús y más
Checo Pérez posa durante una sesión de fotos en Australia | AP
Fórmula 1
12/03/2026
Checo Pérez se marca un plazo para conseguir los primeros puntos de Cadillac en la F1
Tigres vs la MLS en CONCACAF Champions Cup
Futbol
12/03/2026
Tigres vs la MLS en CONCACAF Champions Cup
Rodrigo Aguirre en lamento con Tigres durante el Clásico Regio del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Futbol
12/03/2026
¡A las prisas! Tigres viaja a Estados Unidos para su duelo en Concacaf con pocas horas de recuperación
Malagón tras su lesión ante Philadelphia Union | MEXSPORT
Futbol
12/03/2026
Luis Ángel Malagón está "muy triste" tras lesionarse y perderse el Mundial 2026, revela médico que lo operó
Liam Lawson en el GP de Australia | AP
Fórmula 1
12/03/2026
Lawson resta importancia a roces con Checo Pérez: "Solo me centro en competir"