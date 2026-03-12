Pumas, con sólo cuatro victorias como local contra Cruz Azul en los últimos 16 años

El Club Universidad Nacional vive una de sus mejores rachas en los últimos años. Los dirigidos por Efraín Juárez han mostrado regularidad en el Clausura 2026, sin embargo, ahora se enfrentarán al mejor equipo del semestre, Cruz Azul.

La Máquina no solo ha mostrado un nivel superlativo en el transcurso del campeonato, sino que también ha sido un dominador de los Pumas en los últimos años. Desde 2010, el conjunto auriazul solamente ha podido ganar cuatro partidos como local ante los celestes en Liga MX.

Jugadores de Pumas en celebración en el Estadio Victoria | IMAGO 7

Las cuatro victorias de Pumas como local ante Cruz Azul desde 2010

La primera de las cuatro victorias de Cruz Azul como local en Liga MX fue el 8 de agosto de 2010, con un marcador 2-0; los goles fueron por parte de Marco Palacios y Javier Cortés. Tras esa victoria, pasaron seis años y medio para una nueva.

La segunda victoria de los Pumas como local ante La Máquina fue en el Clausura 2017, el 15 de enero. Aquel día, el conjunto universitario logró tres puntos con un solitario gol de Nicolás Castillo, ese jugador chileno que enamoró a los auriazules, pero después les rompió el corazón cuando fichó por el América.

Nicolás Castillo con Pumas en el Clausura 2017 | IMAGO7

Al igual que la segunda, la tercera también tardó en llegar, pero no cabe duda que ha sido la más dulce de todas. En la Semifinal de Vuelta del Guardianes 2020, Pumas hizo una proeza y eliminó a Cruz Azul tras un marcador adverso de 4-0. La Ciudad Universitaria se convirtió en una fortaleza y los Universitarios lograron un hito de caracteres mayúsculos.

La última victoria de Pumas como local ante Cruz Azul fue en el Grita México Apertura 21, en un partido de alarido. Los universitarios se recuperaron de un marcador adverso de 1-3 para terminar el juego 4-3, siendo la última alegría en CU ante Cruz Azul en Liga MX.

¿Qué otras victorias tuvo Pumas ante Cruz Azul de local?

Además de las cuatro victorias en Liga MX, Pumas también logró derrotar a La Máquina como local en dos ocasiones distintas en la Liga de Campeones de la Concacaf. La primera fue en 2010, con marcador de 1-0, aunque después fueron eliminados por goleada en el Estadio Azul; la segunda fue una pizarra favorable de 2-1 y lograron eliminar a Cruz Azul.