Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Luis Ángel Malagón está "muy triste" tras lesionarse y perderse el Mundial 2026, revela médico que lo operó

Tras la lesión de Malagón, se busca un portero más que se suba a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.
Alfredo Olivarez Ramírez 11:54 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El arquero fue operado con éxito en Guadalajara; el tiempo de recuperación se estima de seis a ocho meses

El arquero del América, Luis Ángel Malagón, fue intervenido quirúrgicamente la mañana de este jueves en Guadalajara. Tras una cirugía exitosa por la lesión en el tendón de Aquiles, se confirmó que el guardameta estará fuera de las canchas entre seis y ocho meses, situación que lo deja sin posibilidades de disputar la Copa Mundo 2026.

El médico especialista en traumatología Luis Arturo Gómez Carlin confirmó que la cirugía fue exitosa, aunque el proceso de recuperación tomará varios meses y el guardameta se encuentra afectado por la situación.

Malagón, tendido en el césped | MEXSPORT

¿Qué dijo el cirujano de Malagón?

"Triste, está triste, sí desafortunadamente como les comentaba, pues más allá de que el pronóstico de la lesión es excelente por supuesto y que todo debería de estar bien, pues esto se lleva tiempo y cae en un momento que desafortunadamente para él pues no es el más conveniente, pero seguramente que nos va a dar sorpresas excelentes de regreso", señaló.

Malagón en el calentamiento del duelo América vs Querétaro I IMAGO7

Así será el proceso de rehabilitación de Malagón

El especialista también explicó que el proceso de rehabilitación comenzará pronto, aunque los tiempos de recuperación dependen del proceso biológico del cuerpo.

"Estamos muy convencidos todos los médicos que nos dedicamos a esto, que una rehabilitación temprana, un trabajo temprano ayuda a que los tejidos cicatricen mejor, entonces como les decía, la rehabilitación la vamos a empezar tan pronto como en dos semanas, obviamente llevando sus cuidados, sus pasos, sus tiempos. Desafortunadamente también por otro lado no hay mucho que hacer contra la biología, los tejidos tardan en recuperarse lo que necesitan de tiempo y ya está y entonces estamos planificando por eso que él podría estar de nuevo en la cancha entre unos 6 y 8 meses más o menos", reveló.

Luis Ángel Malagón en calentamiento con América | MEXSPORT
Luis Ángel Malagón en calentamiento con América | MEXSPORT

Una cirugía exitosa

Sobre la intervención quirúrgica, el médico explicó que el procedimiento se realizó sin complicaciones y que la reparación del tendón fue exitosa.

En el caso de Malagón pues no era tampoco ninguna situación extraordinaria, entonces la cirugía se desarrolló sin ningún tipo de contratiempo, pudimos reparar perfectamente el tendón y lo único que toca ahora es esperar darle el tiempo pues que necesitan este tipo de lesiones para la recuperación

"Le pudo pasar a cualquier persona"

Asimismo, detalló que este tipo de lesión puede ocurrir en movimientos cotidianos dentro del deporte y que el mecanismo de la ruptura coincide con lo sucedido en la jugada en la que se lesionó el arquero.

"Por lo que es habitual, si es una lesión que le puede pasar a cualquier persona y exactamente bajo las características que pasaron, le comentaba el compañero, si recuerdan la jugada pues es un movimiento sencillo en donde él como que nota que algo le pega por detrás, es exactamente como está descrito el mecanismo mediante el cual se rompe el tendón, pero así pasa con todas las personas", concluyó.

Últimos videos
Lo Último
12:20 Transporte en CDMX cambiará horarios el 16 de marzo por puente de Benito Juárez: Metro, Metrobús y más
12:12 Checo Pérez se marca un plazo para conseguir los primeros puntos de Cadillac en la F1
12:10 Tigres vs la MLS en CONCACAF Champions Cup
12:04 ¡A las prisas! Tigres viaja a Estados Unidos para su duelo en Concacaf con pocas horas de recuperación
11:54 Luis Ángel Malagón está "muy triste" tras lesionarse y perderse el Mundial 2026, revela médico que lo operó
11:54 Lawson resta importancia a roces con Checo Pérez: "Solo me centro en competir"
11:50 Representante de Haaland rompe el silencio sobre un supuesto interés del Barcelona
11:46 Festival Mundo Japan 2026: comida, cosplay y cultura asiática gratis en CDMX
11:26 WhatsApp lanza cuentas para menores con control parental
11:21 VIDEO: Kim Jong-un aparece con su hija de 13 años durante prueba de misiles ¿Se prepara para la guerra?
Tendencia
1
Futbol ¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
2
Fórmula 1 Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
3
Contra Asesinan a Luis Miguel Victoria en Tlalpan: ¿Quién era el exlíder sindical del ISSSTE?
4
Empelotados La UFC y el FBI unen fuerzas oficialmente para un seminario de entrenamiento
5
Contra ¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este jueves 12 de marzo
6
Contra Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
Te recomendamos
Transporte en CDMX cambiará horarios el 16 de marzo por puente de Benito Juárez: Metro, Metrobús y más
Contra
12/03/2026
Transporte en CDMX cambiará horarios el 16 de marzo por puente de Benito Juárez: Metro, Metrobús y más
Checo Pérez posa durante una sesión de fotos en Australia | AP
Fórmula 1
12/03/2026
Checo Pérez se marca un plazo para conseguir los primeros puntos de Cadillac en la F1
Tigres vs la MLS en CONCACAF Champions Cup
Futbol
12/03/2026
Tigres vs la MLS en CONCACAF Champions Cup
Rodrigo Aguirre en lamento con Tigres durante el Clásico Regio del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Futbol
12/03/2026
¡A las prisas! Tigres viaja a Estados Unidos para su duelo en Concacaf con pocas horas de recuperación
Malagón tras su lesión ante Philadelphia Union | MEXSPORT
Futbol
12/03/2026
Luis Ángel Malagón está "muy triste" tras lesionarse y perderse el Mundial 2026, revela médico que lo operó
Liam Lawson en el GP de Australia | AP
Fórmula 1
12/03/2026
Lawson resta importancia a roces con Checo Pérez: "Solo me centro en competir"