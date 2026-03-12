Luis Ángel Malagón está "muy triste" tras lesionarse y perderse el Mundial 2026, revela médico que lo operó

El arquero del América, Luis Ángel Malagón, fue intervenido quirúrgicamente la mañana de este jueves en Guadalajara. Tras una cirugía exitosa por la lesión en el tendón de Aquiles, se confirmó que el guardameta estará fuera de las canchas entre seis y ocho meses, situación que lo deja sin posibilidades de disputar la Copa Mundo 2026.

El médico especialista en traumatología Luis Arturo Gómez Carlin confirmó que la cirugía fue exitosa, aunque el proceso de recuperación tomará varios meses y el guardameta se encuentra afectado por la situación.

Malagón, tendido en el césped | MEXSPORT

¿Qué dijo el cirujano de Malagón?

"Triste, está triste, sí desafortunadamente como les comentaba, pues más allá de que el pronóstico de la lesión es excelente por supuesto y que todo debería de estar bien, pues esto se lleva tiempo y cae en un momento que desafortunadamente para él pues no es el más conveniente, pero seguramente que nos va a dar sorpresas excelentes de regreso", señaló.

Malagón en el calentamiento del duelo América vs Querétaro I IMAGO7

Así será el proceso de rehabilitación de Malagón

El especialista también explicó que el proceso de rehabilitación comenzará pronto, aunque los tiempos de recuperación dependen del proceso biológico del cuerpo.

"Estamos muy convencidos todos los médicos que nos dedicamos a esto, que una rehabilitación temprana, un trabajo temprano ayuda a que los tejidos cicatricen mejor, entonces como les decía, la rehabilitación la vamos a empezar tan pronto como en dos semanas, obviamente llevando sus cuidados, sus pasos, sus tiempos. Desafortunadamente también por otro lado no hay mucho que hacer contra la biología, los tejidos tardan en recuperarse lo que necesitan de tiempo y ya está y entonces estamos planificando por eso que él podría estar de nuevo en la cancha entre unos 6 y 8 meses más o menos", reveló.

Luis Ángel Malagón en calentamiento con América | MEXSPORT

Una cirugía exitosa

Sobre la intervención quirúrgica, el médico explicó que el procedimiento se realizó sin complicaciones y que la reparación del tendón fue exitosa.

En el caso de Malagón pues no era tampoco ninguna situación extraordinaria, entonces la cirugía se desarrolló sin ningún tipo de contratiempo, pudimos reparar perfectamente el tendón y lo único que toca ahora es esperar darle el tiempo pues que necesitan este tipo de lesiones para la recuperación

"Le pudo pasar a cualquier persona"

Asimismo, detalló que este tipo de lesión puede ocurrir en movimientos cotidianos dentro del deporte y que el mecanismo de la ruptura coincide con lo sucedido en la jugada en la que se lesionó el arquero.