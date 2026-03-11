Oficial. América anunció que Luis Ángel Malagón sufrió una ruptura del tendón de Aquiles

En el duelo entre América y Philadelphia Union, el arquero de las Águilas sufrió una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas al menos seis meses, por lo que no estará en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana. Asimismo, se perderá el resto del Clausura 2026 y la CONCACAF Champions Cup.

A través de redes sociales, el equipo azulcrema informó que el guardameta mexicano sufrió dicha lesión. Fue en la tarde de este miércoles cuando a Luis Ángel se le llevaron a cabo los estudios correspondientes para ver el alcance de la lesión. Tras los análisis, América informó sobre el estatus del portero y reveló que se someterá a un tratamiento quirúrgico, sin dar un estimado de tiempo en el cual estará de baja.

“El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles. Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, se lee en el comunicado.

El tiempo estimado de recuperación para esta lesión es de mínimo seis meses. Ante esto, el guardameta de 29 años regresaría a las canchas por lo menos hasta septiembre, por lo que no llegará a la Copa del Mundo de 2026.

Malagón sabe que su equipo ha quedado a deber en el Clausura 2026 | Imago7

LUIS ÁNGEL MALAGÓN, BAJA PARA LA SELECCIÓN MEXICANA EN LA COPA DEL MUNDO

Por lo tanto, el guardameta de las Águilas ya está descartado para el Mundial. Aunque en los últimos juegos del Tricolor no fue el titular, Javier Aguirre parecía tenerlo contemplado para que estuviera en la lista de 26 jugadores que asistirán a la Copa del Mundo.

Ante esta dura baja, el ‘Vasco’ se queda sin el portero al que más ha utilizado durante esta tercera etapa con la Selección Mexicana. De los 27 partidos que ha dirigido, Malagón ha sido titular en 15 de ellos, seguido de Raúl Rangel (Chivas) con 10, mientras que Andrés Sánchez y Guillermo Ochoa tienen apenas un encuentro con Aguirre en el banquillo.

Memo Ochoa y Luis Ángel Malagón en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Asimismo, Malagón había sido el portero que Javier utilizó en sus momentos más cruciales durante esta etapa. Más allá de los amistosos, Malagón fue el arquero encargado de defender la portería del Tricolor en la Copa Oro 2025 y en la CONCACAF Nations League, competiciones en las que México fue campeón.

LUIS ÁNGEL MALAGÓN SALE EN CAMILLA | MEXSPORT

¿CÓMO FUE LA LESIÓN DE LUIS ÁNGEL MALAGÓN?

Cuando Luis Ángel recibió un balón de uno de sus defensores, al momento de intentar despejar, el arquero sintió una molestia inmediata en la zona del tobillo izquierdo. Cuando el guardameta quiso despejar la esférica, en uno de los pasos que dio fue donde se presentó la lesión, la cual le impidió tanto contactar el balón.

Malagón quedó tendido en el terreno de juego. Tanto sus compañeros como el árbitro central solicitaron las asistencias para atender al jugador. Cuando ingresó el cuerpo médico de las Águilas, luego de casi cinco minutos de revisión, se determinó que Luis Ángel no podía continuar en el campo. Entre lágrimas, el arquero mexicano salió en camilla del campo y lo llevaron directamente a los vestidores para hacerle las primeras evaluaciones médicas.

Rodolfo Cota l IMAGO7

Al abandonar el campo, Rodolfo Cota fue a consolarlo, para que luego el mismo Cota tomara su lugar en la portería de las Águilas. Cabe recordar que Rodolfo tuvo sus primeros minutos este semestre el pasado sábado en el duelo ante Querétaro.

Incluso, Rodolfo se perfilaba para ser el guardameta titular de América en la temporada regular del Clausura 2026, mientras que Malagón iba a ser el de la CONCACAF Champions Cup. Sin embargo, esta lesión modificará radicalmente este plan y podría entrar en la ecuación Fernando Tapia.