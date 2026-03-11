Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Santos Laguna impulsa mejoras en la infraestructura de TSM y el Estadio Corona

Estadio TSM l ESPECIAL
Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 16:52 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El objetivo es impulsar la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la modernización de sus espacios

Santos Laguna lleva a cabo una serie de reformas y mejoras en la infraestructura de Territorio Santos Modelo y del Estadio Corona, con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la modernización de sus espacios.

Con estas acciones, el club continúa fortaleciendo la experiencia de sus aficionados y actualizando sus instalaciones con tecnología de vanguardia.

Estas inversiones forman parte del compromiso permanente de la institución por mantener a TSM y al Estadio Corona como uno de los complejos más avanzados del país, así como por elevar la calidad de los eventos deportivos y espectáculos que alberga.

Tribuna del Estadio de Santos Laguna l ESPECIAL

RENOVACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESTADIO CORONA

Como parte de este proceso de modernización, el Estadio Corona contará con nuevas pantallas de alta definición, diseñadas para ofrecer una experiencia visual más inmersiva para los aficionados.

Las nuevas pantallas incorporan tecnología de última generación que permitirá proyectar contenidos con mayor resolución, brillo y nitidez, y optimizar la visibilidad desde cualquier punto del estadio. Además de mejorar la transmisión de contenidos, este sistema facilitará la integración de nuevas experiencias durante los eventos.

Parte alta del Estadio TSM l ESPECIAL

NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Entre las mejoras destaca la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED de última generación en el Estadio Corona. Con esta tecnología, la afición santista y los asistentes al inmueble podrán disfrutar de partidos y espectáculos con una iluminación de alto rendimiento, diseñada para ofrecer una visibilidad óptima y un espectáculo visual de primer nivel.

Este proyecto se desarrolla en colaboración con INTELIGIS Sports Lighting División, empresa mexicana especializada en el desarrollo de proyectos profesionales de iluminación y eficiencia energética, con más de 20 años de trayectoria y múltiples proyectos exitosos en escenarios deportivos.

Infraestructura del Estadio TSM l ESPECIAL

INSTALACIÓN DE CARPORTS Y PANELES SOLARES

En materia de sostenibilidad, Territorio Santos Modelo también avanza en la instalación de carports, estructuras de cubierta para estacionamiento equipadas con paneles solares. Se instalarán un total de 3,500 paneles en el complejo, lo que podría representar una potencia total cercana a los 2 megawatts (MW).

Además de contribuir a la generación de energía limpia, la instalación de carports brindará un beneficio adicional para la afición y visitantes de TSM, al ofrecer techumbre en áreas de estacionamiento, proporcionando mayor comodidad y protección para los vehículos tanto en días de partido como durante las actividades cotidianas del complejo.

Con esta infraestructura, el Estadio Corona se convertirá en el tercer estadio de futbol con mayor generación de energía solar en América, mientras que Territorio Santos Modelo se posicionará como el séptimo complejo deportivo integral del continente con mayor capacidad de producción eléctrica.

Este proyecto se desarrolla en conjunto con Greening Group y busca que las instalaciones de TSM continúen evolucionando hacia un modelo cada vez más sostenible, contribuyendo no solo a la eficiencia energética del complejo, sino también a la regeneración ambiental de su entorno.

RENOVACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS

Otro de los proyectos en desarrollo es la renovación de las vallas publicitarias del Estadio Corona, que evolucionarán hacia un sistema más moderno y dinámico.

Las nuevas vallas estarán dotadas de tecnología que permitirá mayor flexibilidad en la exhibición de contenidos comerciales e institucionales. De esta manera, se incrementará el valor de exposición para los patrocinadores y socios comerciales del club, además de ofrecer una imagen visual más uniforme y vanguardista dentro del inmueble.

Últimos videos
Lo Último
17:27 El día que los Oscar se equivocaron: el bochornoso error entre "La La Land" y "Moonlight" / VIDEO
17:20 Champions League 2026: Así luce el panorama de los Octavos de Final tras los juegos de Ida
17:17 ¿Irán fuera del Mundial 2026? México asegura que la FIFA no ha notificado nada
16:52 Santos Laguna impulsa mejoras en la infraestructura de TSM y el Estadio Corona
16:51 ¡Oficial! Carlos Vela se convierte en propietario de LAFC
16:35 Ring Royale 2026: dónde ver el pesaje y careos antes de las peleas de box
16:34 ¡Sueñan con ‘Cuartos’! Bodo/Glimt golea a Sporting Lisboa en la Ida de los ‘Octavos’ de Champions
16:31 ¡Se queda! Daniel Jones firma extensión de contrato con los Indianapolis Colts
16:09 Real Madrid golea al Manchester City con 'hat-trick' de Federico Valverde
16:07 Bolero muere tras desvanecerse en calles del Centro de la CDMX mientras trabajaba
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
El día que los Oscar se equivocaron: el bochornoso error entre "La La Land" y "Moonlight" / VIDEO
Contra
11/03/2026
El día que los Oscar se equivocaron: el bochornoso error entre "La La Land" y "Moonlight" / VIDEO
Champions League 2026: Así luce el panorama de los Octavos de Final tras los juegos de Ida
Futbol
11/03/2026
Champions League 2026: Así luce el panorama de los Octavos de Final tras los juegos de Ida
Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT
Futbol
11/03/2026
¿Irán fuera del Mundial 2026? México asegura que la FIFA no ha notificado nada
Santos Laguna impulsa mejoras en la infraestructura de TSM y el Estadio Corona
Futbol
11/03/2026
Santos Laguna impulsa mejoras en la infraestructura de TSM y el Estadio Corona
Carlos Vela presumió su asistencia al Super Bowl | MEXSPORT
Futbol
11/03/2026
¡Oficial! Carlos Vela se convierte en propietario de LAFC
Ring Royale 2026: dónde ver el pesaje y careos antes de las peleas de box
Contra
11/03/2026
Ring Royale 2026: dónde ver el pesaje y careos antes de las peleas de box