Santos Laguna impulsa mejoras en la infraestructura de TSM y el Estadio Corona

Santos Laguna lleva a cabo una serie de reformas y mejoras en la infraestructura de Territorio Santos Modelo y del Estadio Corona, con el objetivo de impulsar la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la modernización de sus espacios.

Con estas acciones, el club continúa fortaleciendo la experiencia de sus aficionados y actualizando sus instalaciones con tecnología de vanguardia.

Estas inversiones forman parte del compromiso permanente de la institución por mantener a TSM y al Estadio Corona como uno de los complejos más avanzados del país, así como por elevar la calidad de los eventos deportivos y espectáculos que alberga.

Tribuna del Estadio de Santos Laguna l ESPECIAL

RENOVACIÓN DE PANTALLAS EN EL ESTADIO CORONA

Como parte de este proceso de modernización, el Estadio Corona contará con nuevas pantallas de alta definición, diseñadas para ofrecer una experiencia visual más inmersiva para los aficionados.

Las nuevas pantallas incorporan tecnología de última generación que permitirá proyectar contenidos con mayor resolución, brillo y nitidez, y optimizar la visibilidad desde cualquier punto del estadio. Además de mejorar la transmisión de contenidos, este sistema facilitará la integración de nuevas experiencias durante los eventos.

Parte alta del Estadio TSM l ESPECIAL

NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Entre las mejoras destaca la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED de última generación en el Estadio Corona. Con esta tecnología, la afición santista y los asistentes al inmueble podrán disfrutar de partidos y espectáculos con una iluminación de alto rendimiento, diseñada para ofrecer una visibilidad óptima y un espectáculo visual de primer nivel.

Este proyecto se desarrolla en colaboración con INTELIGIS Sports Lighting División, empresa mexicana especializada en el desarrollo de proyectos profesionales de iluminación y eficiencia energética, con más de 20 años de trayectoria y múltiples proyectos exitosos en escenarios deportivos.

Infraestructura del Estadio TSM l ESPECIAL

INSTALACIÓN DE CARPORTS Y PANELES SOLARES

En materia de sostenibilidad, Territorio Santos Modelo también avanza en la instalación de carports, estructuras de cubierta para estacionamiento equipadas con paneles solares. Se instalarán un total de 3,500 paneles en el complejo, lo que podría representar una potencia total cercana a los 2 megawatts (MW).

Además de contribuir a la generación de energía limpia, la instalación de carports brindará un beneficio adicional para la afición y visitantes de TSM, al ofrecer techumbre en áreas de estacionamiento, proporcionando mayor comodidad y protección para los vehículos tanto en días de partido como durante las actividades cotidianas del complejo.

Con esta infraestructura, el Estadio Corona se convertirá en el tercer estadio de futbol con mayor generación de energía solar en América, mientras que Territorio Santos Modelo se posicionará como el séptimo complejo deportivo integral del continente con mayor capacidad de producción eléctrica.

Este proyecto se desarrolla en conjunto con Greening Group y busca que las instalaciones de TSM continúen evolucionando hacia un modelo cada vez más sostenible, contribuyendo no solo a la eficiencia energética del complejo, sino también a la regeneración ambiental de su entorno.

RENOVACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS

Otro de los proyectos en desarrollo es la renovación de las vallas publicitarias del Estadio Corona, que evolucionarán hacia un sistema más moderno y dinámico.