Futbol

¿Y la mejor liga? Ningún equipo de la Premier League ganó en la Ida de Octavos de Champions League

Así fue la acción de Tillman sobre Madueke que se sancionó como penal en el partido de Leverkusen contra Arsenal | AP
Así fue la acción de Tillman sobre Madueke que se sancionó como penal en el partido de Leverkusen contra Arsenal
Rafael Trujillo 18:22 - 11 marzo 2026
Los equipos de Inglaterra quedaron a deber en su actuación en los partidos del torneo europeo

La mejor liga de Europa quedó a deber en la Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League pues, ninguno de sus seis equipos de la Premier League clasificados a la Fase Final logró llevarse la ventaja rumbo a los encuentros de Vuelta.

La Premier League llegó a la instancia final del máximo torneo a nivel de clubes de Europa, presumiendo tener a seis equipos clasificados entre los mejores 16. Entre estos equipos se destacan Arsenal, el mejor equipo de la fase liguera, así como Liverpool y Tottenham, dos equipos que terminaron en el Top 5

Las malas actuaciones

De estos seis equipos cuatro cayeron en la Ida, sin embargo, dos de ellos realmente se vieron mal en el partido de Ida y prácticamente pusieron medio pie en la eliminación. El primero fue Tottenham, quienes a pesar de su buena actuación en la ronda previa, dejaron el Metropolitano de Madrid con una desventaja de 5-2. Ante esto deberán buscar ganar por tres o más goles para evitar la eliminación ante Atlético de Madrid.

Manchester City también terminó su partido en Madrid con una diferencia en contra de tres goles. El Real Madrid, de la mano de un Hat-Trick de Federico Valverde logró imponerse 3-0 en casa y soñar con el paso a Cuartos de Final.

Finalmente, está la actuación del Chelsea. Los Blues no pudieron repetir lo hecho en la Final del Mundial de Clubes el año pasado y terminaron cayendo ante el Paris St Germain. Aunque en un momento del partido lograron estar 2-2, tres goles en los últimos 15 minutos del partido le dieron una ventaja de tres anotaciones a los parisinos.

La remontada es posible

Los otros tres equipos tampoco tuvieron un gran desempeño pero se mantienen vivos en las eliminatorias. Newcastle quizá, fue quien mejor se vio pues logró dominar su partido ante Barcelona, desafortunadamente un gol en tiempo añadido desde los 11 pasos tiene la eliminatoria igualada a un gol por bando. Ahora deberán buscar la victoria en el Camp Nou.

Arsenal también empató en su partido de Ida, sin embargo, a diferencia de las Urracas, fueron los Gunners quienes tuvieron que rescatar el empate. Un gol de penal de Kai Havertz al 89 mantiene la serie igualada ante Leverkusen. Ahora irán a Londres a buscar pasar a la siguiente ronda.

Y, por último, está el Liverpool. El equipo de Arne Slot tuvo un mal desempeño pero festeja que el marcador global sólo tenga la diferencia de un gol. El Galatasaray demostró mejores momentos que los Reds y vieron cerca una mayor ventaja. Desafortunadamente para los turcos, ahora visitarán Anfield buscando mantener la ventaja.

Ahora, sin ventaja en ninguna de las series, los seis equipos de la Premier League deberán buscar dar su mejor nivel y así conseguir la clasificación a los Cuartos de Final del torneo europeo.

