Contra

¿Cortar el cabello según el calendario lunar funciona?

Muchas personas siguen el calendario lunar para decidir cuándo cortarse el cabello y favorecer su crecimiento./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 19:01 - 11 marzo 2026
Cortarse el cabello en ciertas fases de la Luna se asocia con un crecimiento más rápido

Desde hace generaciones, muchas personas siguen el calendario lunar para tomar decisiones relacionadas con la naturaleza y el cuidado personal, incluido el momento ideal para cortarse el cabello. Según esta creencia, las diferentes fases de la Luna pueden influir en el crecimiento, la fuerza y el volumen del cabello.

Aunque no existe evidencia científica concluyente que confirme esta relación, la tradición popular sostiene que el ciclo lunar puede ayudar a determinar cuándo es mejor realizar ciertos cambios en el cabello para obtener resultados específicos.

La fase de luna creciente es considerada la mejor para cortarse el cabello si se quiere que crezca más rápido./ Pixabay

El calendario lunar se compone de varias fases —luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante— y cada una se asocia con efectos distintos sobre el crecimiento capilar.

¿En qué fase de la Luna conviene cortarse el cabello?

De acuerdo con las creencias populares, el mejor momento para cortarse el cabello si se quiere que crezca más rápido es durante la fase de luna creciente. En este periodo, se considera que la energía del crecimiento está en aumento, lo que favorecería que el cabello crezca con mayor rapidez.

Por otro lado, algunas personas prefieren cortarse el cabello durante la luna llena, ya que se cree que en esta fase el cabello puede crecer más fuerte y con mayor volumen.

En contraste, si la intención es mantener el corte por más tiempo o retrasar el crecimiento, se recomienda hacerlo durante la fase de luna menguante, ya que se asocia con procesos de desaceleración o cierre de ciclos.

Las creencias populares señalan que la Luna puede influir en el crecimiento y la fuerza del cabello./ Pixabay

Tradición y creencias sobre el cuidado del cabello

La relación entre la Luna y distintos procesos naturales ha sido parte de tradiciones culturales en distintas regiones del mundo. De la misma manera que se utiliza el calendario lunar para actividades como la agricultura o la siembra, algunas personas también lo aplican al cuidado del cabello.

Estas prácticas forman parte de creencias populares que buscan aprovechar los ciclos naturales para mejorar distintos aspectos del bienestar personal.

Aunque los especialistas señalan que factores como la genética, la alimentación, la salud del cuero cabelludo y el cuidado del cabello son los principales determinantes del crecimiento capilar, muchas personas continúan siguiendo el calendario lunar como una guía para decidir cuándo cortarse el cabello.

El calendario lunar divide el ciclo en cuatro fases: luna nueva, creciente, llena y menguante./ Pixabay
