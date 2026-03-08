Un Año Más En El Que José Luis Marcha Exigiendo La Aparición De Su Hija. Agradece A Las Mujeres Que Siguen Alzando La Voz Y Pide Al Gobierno Más Seguridad.
Cada 8 de marzo es habitual que miles de mujeres alcen la voz por las niñas y mujeres desaparecidas, asesinadas y violentadas, sin embargo cada año hay un hombre acompañándolas a quien todos respetan, es don José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón quien al lado de su esposa no se detendrán hasta saber la verdad de su paradero
