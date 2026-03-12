Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera tras polémica por entrevista que mencionó a Carmen Salinas: “Se me hizo muy cruel”

Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera tras controversia por declaraciones sobre Carmen Salinas. / @yolandaamor @saskianino
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:30 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La conductora reaccionó a la controversia generada por un testimonio difundido en un podcast que involucró el nombre de la fallecida actriz. Sus declaraciones reavivaron el debate en redes.

La conductora Yolanda Andrade expresó su inconformidad ante la polémica generada por una entrevista difundida en el podcast de la activista Saskia Niño de Rivera, en la que un recluso mencionó a la fallecida actriz Carmen Salinas.

La presentadora cuestionó la forma en que se difundieron las declaraciones y defendió la memoria de la artista mexicana, quien murió en 2021

Yolanda Andrade salió en defensa de la memoria de la actriz Carmen Salinas tras la polémica generada en redes sociales. / Redes Sociales

¿Por qué surgió la polémica entre Yolanda Andrade y Saskia Niño de Rivera?

La controversia comenzó luego de que en el podcast “Penitencia”, conducido por Saskia Niño de Rivera, un interno identificado como “Beto” hiciera afirmaciones en las que señalaba a Carmen Salinas en supuestos rituales con niños.

Saskia entrevistó a "Beto" para "Penitencia". / YouTube

El testimonio provocó fuertes reacciones en redes sociales y entre figuras del espectáculo. Al respecto, Yolanda Andrade manifestó su molestia por la forma en que se abordó el tema y por la exposición del nombre de la actriz.

“Se me hizo decepcionante… se me hizo injusto que pusiera el nombre de Carmelita y no los otros nombres”, declaró la conductora para el programa "Mi Chismecito"

La presentadora también calificó el episodio como una acción “muy cruel” y aseguró que la polémica no afectará la imagen que el público tiene de la actriz mexicana.

Carmen Salinas fue acusada de satánica en el podcast de Saskia/IG: @saskianino-@carmensalinas_56

Defensa de la memoria de Carmen Salinas

Durante sus declaraciones, Yolanda Andrade expresó su respaldo a la familia de Carmen Salinas, al considerar que la trayectoria de la actriz no debe verse afectada por ese tipo de acusaciones.

“Carmelita es una mujer muy querida por todos nosotros y esto no la va a manchar ni tantito”, afirmó la conductora.

Tras la difusión del testimonio y la reacción pública, Saskia Niño de Rivera ofreció una disculpa a la familia de Carmen Salinas por la polémica generada. La activista explicó que no fue su intención afectar la reputación de la actriz.

Además, se informó que el contenido del episodio fue editado para eliminar las referencias a la artista, luego de las críticas que surgieron por la difusión del testimonio.

Saskia Niño de Rivera, conductora de Penitencia, reiteró que el objetivo del podcast es visibilizar el trauma y no generar polémica por identidades mencionadas en testimonios. / @saskianino / @carmensalinas_56
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Lo Último
20:51 Courtois rompe el silencio sobre la salida de Xabi Alonso: 'Nadie ha hecho la cama'
20:45 Orlando City cesa a Oscar Pareja en la Jornada 3 de la MLS
20:44 Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
20:30 Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera tras polémica por entrevista que mencionó a Carmen Salinas: “Se me hizo muy cruel”
20:24 ¿Por qué Italia domina en el Clásico Mundial? Conoce el roster lleno de peloteros MLB que sorprendió a México
20:20 ¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol
20:08 Rodrigo Aguirre sin presión por falta de gol: “No es algo que me quite el sueño”
20:05 ¿Checo Pérez en el Top 10? La Fórmula 1 reveló el power ranking del Gran Premio de Australia
19:47 ¡Otro fracaso! Martín Anselmi y Botafogo se quedan fuera de la Copa Libertadores
19:29 Guardiola avienta la toalla y acepta que tienen 'pocas posibilidades' de remontar
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
Thibaut Courtois habló sobre la salida de Xabi Alonso | MEXSPORT
Futbol
11/03/2026
Courtois rompe el silencio sobre la salida de Xabi Alonso: 'Nadie ha hecho la cama'
Orlando City cesa a Oscar Pareja en la Jornada 3 de la MLS
Futbol
11/03/2026
Orlando City cesa a Oscar Pareja en la Jornada 3 de la MLS
Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
Contra
11/03/2026
Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera tras polémica por entrevista que mencionó a Carmen Salinas: “Se me hizo muy cruel”
Contra
11/03/2026
Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera tras polémica por entrevista que mencionó a Carmen Salinas: “Se me hizo muy cruel”
Italia celebra ser la gran figura del Clásico Mundial | AP
Beisbol
11/03/2026
¿Por qué Italia domina en el Clásico Mundial? Conoce el roster lleno de peloteros MLB que sorprendió a México
ITALIA VS MÉXICO | AP
Beisbol
11/03/2026
¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol