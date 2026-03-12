Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera tras polémica por entrevista que mencionó a Carmen Salinas: “Se me hizo muy cruel”

La conductora Yolanda Andrade expresó su inconformidad ante la polémica generada por una entrevista difundida en el podcast de la activista Saskia Niño de Rivera, en la que un recluso mencionó a la fallecida actriz Carmen Salinas. La presentadora cuestionó la forma en que se difundieron las declaraciones y defendió la memoria de la artista mexicana, quien murió en 2021

Yolanda Andrade salió en defensa de la memoria de la actriz Carmen Salinas tras la polémica generada en redes sociales. / Redes Sociales

¿Por qué surgió la polémica entre Yolanda Andrade y Saskia Niño de Rivera?

La controversia comenzó luego de que en el podcast “Penitencia”, conducido por Saskia Niño de Rivera, un interno identificado como “Beto” hiciera afirmaciones en las que señalaba a Carmen Salinas en supuestos rituales con niños.

Saskia entrevistó a "Beto" para "Penitencia". / YouTube

El testimonio provocó fuertes reacciones en redes sociales y entre figuras del espectáculo. Al respecto, Yolanda Andrade manifestó su molestia por la forma en que se abordó el tema y por la exposición del nombre de la actriz.

“Se me hizo decepcionante… se me hizo injusto que pusiera el nombre de Carmelita y no los otros nombres”, declaró la conductora para el programa "Mi Chismecito"

La presentadora también calificó el episodio como una acción “muy cruel” y aseguró que la polémica no afectará la imagen que el público tiene de la actriz mexicana.

Carmen Salinas fue acusada de satánica en el podcast de Saskia/IG: @saskianino-@carmensalinas_56

Defensa de la memoria de Carmen Salinas

Durante sus declaraciones, Yolanda Andrade expresó su respaldo a la familia de Carmen Salinas, al considerar que la trayectoria de la actriz no debe verse afectada por ese tipo de acusaciones.

“Carmelita es una mujer muy querida por todos nosotros y esto no la va a manchar ni tantito”, afirmó la conductora.

Tras la difusión del testimonio y la reacción pública, Saskia Niño de Rivera ofreció una disculpa a la familia de Carmen Salinas por la polémica generada. La activista explicó que no fue su intención afectar la reputación de la actriz. Además, se informó que el contenido del episodio fue editado para eliminar las referencias a la artista, luego de las críticas que surgieron por la difusión del testimonio.