VIDEO: Familia de Carmen Salinas rechaza disculpas de Saskia Niño de Rivera y analiza acciones legales

La familia de Carmen Salinas volvió a alzar la voz tras la polémica generada por un episodio del podcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, en el que un recluso mencionó a la fallecida actriz en un relato sobre presuntos ritos satánicos.

Aunque la activista ofreció una disculpa pública y explicó que se trató de un error editorial, los familiares de la fallecida actriz aseguran que el daño a la memoria de la intérprete ya está hecho y no descartan emprender acciones legales.

La más contundente fue María Eugenia Plascencia, hija de la icónica actriz, quien expresó su molestia al considerar que la disculpa no repara las acusaciones difundidas.

El podcast ‘Penitencia’ causó revuelo por las declaraciones de un reo sobre Carmen Salinas / Especial

“Una cosa es que lo diga y otra cómo va a limpiar el nombre de mi mamá. Yo tengo que ver cómo limpiar bien el nombre de mi mamá”, declaró.

Familia denuncia daño moral

La hija de la actriz explicó que la polémica ha afectado profundamente a su familia, especialmente por el impacto emocional que ha tenido entre sus hijos y allegados.

“Nos ha hecho mucho daño moral. Mis hijos han andado deprimidos… me he sentido con mareos de tanto coraje y tanta injusticia que han hablado”, agregó.

Sobre la disculpa ofrecida por Saskia Niño de Rivera, Plascencia fue tajante y dijo no creer en la explicación de la activista.

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, no se quedó contenta con la disculpa pública de Saskia Niño de Rivera / Especial

“Ay, por favor, ¿te lo vas a creer? No le creo, porque sabe lo que hace y lo que va a poner. Es obvio que tiene que checar qué va a mandar a su programa. Una disculpa no borra todo lo que se dijo de mi mamá”.

Señalan a Emiliano Aguilar

La controversia también salpicó a Emiliano Aguilar, quien compartió en redes publicaciones relacionadas con las versiones que señalaban a Carmen Salinas. Ante esto, Plascencia lo acusó de intentar aprovecharse del nombre de la actriz.

“Y qué mal que lo hagan, porque ni siquiera conoció a mi mamá. Mucha gente se quiere colgar de mi mamá… ni siquiera la conoció y su abuelito de él quiso mucho a mi mamá”.

La disculpa no aceptada…

Por su parte, Saskia Niño de Rivera explicó que la acusación no provino de ella, sino del testimonio de un recluso dentro del podcast, y ofreció hace unos días una disculpa pública a la familia.

La creadora de contenido comentó que fue un error editorial dejar el nombre de Carmen Salinas / Especial

“Yo no dije eso, lo dijo alguien más. Pedimos una disculpa pública para la familia y para quien se haya visto afectado por este error editorial. Estamos revisando nuestros protocolos de edición para manejar mejor este tipo de contenido sensible y evitar que vuelva a ocurrir algo así”.