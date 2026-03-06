Rodrigo 'Pony' Ruíz 'estalla' contra Santos Laguna: "No tengo cabida yo con ellos"

Probablemente, si alguien pregunta a un aficionado de Santos Laguna por un jugador que haya sido emblemático en el club, la respuesta será Rodrigo 'Pony' ruíz, pues en su paso con el equipo de la Comarca Lagunera, fue un goleador nato que se ganó el cariño de los aficionados.

Ruíz asegura que no va a recibir algún llamado para dirigir, pero enfatizó que el equipo que menos lo hará, son precisamente los que por ahora, se mantienen como el último lugar del Clausura 2026.

El último equipo de Ruíz fue Estudiantes Tecos | MexSport

Ni para un boleto de regalo

El 'Pony' Ruíz fue el más reciente invitado del programa El RePortero, conducido por Yosgart Gutiérrez; en él, fue sincero con respecto a algunos detalles posteriores a su carrera como futbolista, los cuales van más ligados a la parte de exfutbolista, algo que no cree que sea tan respetado por parte de los equipos en los que militó.

De ahí menos me van a llamar; estás viendo y no ves. Tienen un tema con los ex, 'Tano' (Ortíz) tuvo la suerte, yo creo que habrá dejado una gran relación, pero los que salimos de otra manera no tenemos cabida, no te regalan ni un boleto, y uno puede ir y comprárselo, pero, ¿no te hicieron antes una estatua?

Tanto el 'Pony' como Yosgart Gutiérrez hicieron énfasis en que el problema que vive el club se debe a la directiva, ya que no han podido salir del bache tan complicado que significa ser el último lugar de la tabla y no ganar un solo partido en lo que va del Clausura 2026.

"Muchos extranjeros en México"

A pesar de ser chileno, Rodrigo Ruíz declaró en el programa de Yosgart que a su parecer, hay muchos extranjeros en la Liga MX, haciendo énfasis en la palabra "exagerado" con respecto a la cantidad de jugadores no formados en México que existen, recalcando también que en su paso por Santos trató de dar lo mejor, considerando que es un extranjero más.

A lo largo de 305 partidos con la camiseta verdiblanca, Ruíz marcó un total de 63 goles, fue autor de 16 asistencias y fue amonestado 29 veces, además de nunca haberse ido expulsado. En México, también militó en equipos como Tecos, Toros Neza, Veracruz y Pachuca.