¡Un desastre! Polémico arbitraje mancha triunfo del Cruz Azul sobre Santos Laguna

Las polémicas arbitrales dentro de la Liga MX no cesan y en esta ocasión el mal desempeño de Iván Antonio López Sánchez empañó la victoria de La Máquina del Cruz Azul 2-1 sobre Santos Laguna en la continuación de la Jornada 9 del Clausura 2026.

De acuerdo a El Cantante Guerrero el silbante tuvo un destrozo primer tiempo e influyó directamente en el marcador, tanto que cuestionó a los dirigentes que encabezan a la Comisión de Árbitros de la FMF tras mostrar la jugada del primer gol de los cementeros resaltando que no era un gol válido.

¿Qué dijo El Cantante Guerrero?

“El arbitraje en el Club Santos vs Cruz Azul un desastre, el VAR en el GOL de Cruz Azul muy mal. Qué estará haciendo Herrero y Elizondo en la Comisión. Cobrando?? Lo confirmo”, resaltando con las imagenes del gol de Jeremy Márquez.

El arbitraje en el @ClubSantos vs @CruzAzul un desastre, el VAR en el GOL de Cruz Azul muy mal.

Que estará haciendo Herrero y Elizondo en la Comisión. Cobrando??

Cabe mencionar que, la jugada que catapultó en anotación de Jeremy Márquez fue revisada en el VAR que finalmente se validó para terminar en el gol de los visitantes antes de los primeros 20 minutos en el compromiso.

Asimismo resaltó que la expulsión sobre Javier Guemez no era, esto durante el primer post que lanzó con respecto al arbitraje en el TSM, aseguró hasta ese momento que era un silbante en la calle tras puntualizar el video de la jugada.

Sin embargo; el analista de TUDN tuvo una especial mención para Antonio López incluso hasta mostró sus felicitaciones al colegiado: “Muy buen 2o tiempo del arbitro Antonio López en el Club Santos vs Cruz Azul aplicó una ventaja en el 2o tiempo en el gol de la máquina. Ese es el camino. Felicidades por recomponer el rumbo”.

¿Cómo fue el partido?

Los dirigidos por Nicolás Larcamón se metieron a la Comarca Lagunera para sacar tres puntos más que lo dejan como líder absoluto del Clausura 2026; esta vez, vencieron a un bastante golpeado Santos Laguna, que por el momento se mantiene en el último lugar de la tabla.