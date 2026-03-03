A 100 días del Mundial, expertos dan su alineación ideal de la Selección Mexicana

A 100 días de comenzar la máxima fiesta del futbol con la Copa del Mundo 2026, los expertos ya tienen a su once titular de México para el duelo inaugural ante Sudáfrica. RÉCORD encuestó a 50 figuras del periodismo deportivo y exfutbolistas, quienes le pusieron su ficha a ciertos jugadores para que estén de arranque en el cuadro de Javier Aguirre.

Existen dos claros elementos en la Selección Mexicana que son inamovibles para los 50 encuestados: Johan Vásquez y Raúl Jiménez, quienes no salieron de ninguna lista. El capitán del Genoa se ha ganado su lugar en la convocatoria de Javier Aguirre por su liderazgo y gran capacidad como defensor, mientras que ‘El Lobo de Tepejí’ elevó su nivel con el Fulham de la Premier League para ser el delantero más importante para el Tri.

Una de las posiciones más discutidas en el proceso mundialista para México en la justa de 2026 es la portería, pues la competencia entre Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel es fuerte, incluso Guillermo Ochoa se metió a la discusión. Los encuestados se decantaron por el ‘Tala’, quien aparece en 24 respuestas, seguido de ‘Memo’ con 16 y por último el arquero del América, con únicamente tres.

Rangel, Ochoa y Malagón pelean por la titularidad | MEXSPORT

Para la pareja de Johan Vásquez en la central, César Montes es el favorito, con 49 apariciones en las listas. El ‘Cachorro’ cuenta con una trayectoria notable en la Selección Mexicana y su experiencia en el Lokomotiv de Moscú.

En cuestión de los defensas laterales, el favorito por la banda izquierda es Jesús Gallardo. El futbolista del Toluca ha demostrado su calidad con el Bicampeón del futbol mexicano y lo ha trasladado a la Selección Mexicana para convertirse en uno de los favoritos con 49 menciones. En el sector derecho, tras la lesión de Rodrigo Huescas, las cosas se modificaron e Israel Reyes es el que más aparece con 24 respuestas, lo que supera a las 16 veces que salió el nombre de Richard Ledezma, quien ha destacado en Chivas y en sus oportunidades con el Tri.

El mediocampo ideal para los encuestados está conformado por Edson Álvarez con 44 apariciones, Marcel Ruiz con 46 menciones y Álvaro Fidalgo con 36. El ‘Maguito’ se convirtió en uno de los elementos a seguir tras su naturalización, además del momento que vive en el Real Betis después de su etapa en América.

Fidalgo celebrando su primer gol con el Betis I X:@RealBetis

En el ataque, para acompañar a Raúl Jiménez, los encuestados se decantaron por Alexis Vega (40 apariciones) en la banda izquierda, pues se espera que próximamente regrese a las canchas justo a tiempo para tomar ritmo para el inicio de la Copa del Mundo 2026. En el sector derecho, el extremo de Chivas, Roberto Alvarado fue el más mencionado con 48.

En cuanto a las aspiraciones de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, 31 encuestados consideran que el Tri se quedará en los Octavos de Final, 13 contestaron que Cuartos de Final, cinco que 16vos de Final y dos ven al equipo de Javier Aguirre en las Semifinales.

Javier Aguirre, estratega de México | IMAGO7

11 ideal de los encuestados