Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
A 100 días del Mundial, expertos dan su alineación ideal de la Selección Mexicana
A 100 días de comenzar la máxima fiesta del futbol con la Copa del Mundo 2026, los expertos ya tienen a su once titular de México para el duelo inaugural ante Sudáfrica. RÉCORD encuestó a 50 figuras del periodismo deportivo y exfutbolistas, quienes le pusieron su ficha a ciertos jugadores para que estén de arranque en el cuadro de Javier Aguirre.
Existen dos claros elementos en la Selección Mexicana que son inamovibles para los 50 encuestados: Johan Vásquez y Raúl Jiménez, quienes no salieron de ninguna lista. El capitán del Genoa se ha ganado su lugar en la convocatoria de Javier Aguirre por su liderazgo y gran capacidad como defensor, mientras que ‘El Lobo de Tepejí’ elevó su nivel con el Fulham de la Premier League para ser el delantero más importante para el Tri.
Una de las posiciones más discutidas en el proceso mundialista para México en la justa de 2026 es la portería, pues la competencia entre Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel es fuerte, incluso Guillermo Ochoa se metió a la discusión. Los encuestados se decantaron por el ‘Tala’, quien aparece en 24 respuestas, seguido de ‘Memo’ con 16 y por último el arquero del América, con únicamente tres.
Para la pareja de Johan Vásquez en la central, César Montes es el favorito, con 49 apariciones en las listas. El ‘Cachorro’ cuenta con una trayectoria notable en la Selección Mexicana y su experiencia en el Lokomotiv de Moscú.
En cuestión de los defensas laterales, el favorito por la banda izquierda es Jesús Gallardo. El futbolista del Toluca ha demostrado su calidad con el Bicampeón del futbol mexicano y lo ha trasladado a la Selección Mexicana para convertirse en uno de los favoritos con 49 menciones. En el sector derecho, tras la lesión de Rodrigo Huescas, las cosas se modificaron e Israel Reyes es el que más aparece con 24 respuestas, lo que supera a las 16 veces que salió el nombre de Richard Ledezma, quien ha destacado en Chivas y en sus oportunidades con el Tri.
El mediocampo ideal para los encuestados está conformado por Edson Álvarez con 44 apariciones, Marcel Ruiz con 46 menciones y Álvaro Fidalgo con 36. El ‘Maguito’ se convirtió en uno de los elementos a seguir tras su naturalización, además del momento que vive en el Real Betis después de su etapa en América.
En el ataque, para acompañar a Raúl Jiménez, los encuestados se decantaron por Alexis Vega (40 apariciones) en la banda izquierda, pues se espera que próximamente regrese a las canchas justo a tiempo para tomar ritmo para el inicio de la Copa del Mundo 2026. En el sector derecho, el extremo de Chivas, Roberto Alvarado fue el más mencionado con 48.
En cuanto a las aspiraciones de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, 31 encuestados consideran que el Tri se quedará en los Octavos de Final, 13 contestaron que Cuartos de Final, cinco que 16vos de Final y dos ven al equipo de Javier Aguirre en las Semifinales.
11 ideal de los encuestados
Abraham Guerrero - Estadio Deportes
Tala; Reyes, Montes, Johan, Gallardo; Lira, Marcel, Fidalgo; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Alberto Bernard - RÉCORD
Malagón; Ledezma, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Fidalgo; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Álvaro López Sordo - TV Azteca
Ochoa; Reyes, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Lira; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Ángel García Toraño - FOX
Ochoa; Reyes, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Fidalgo; Alexis, Quiñones, Raúl (4-3-3)
Antonio Nelli - TUDN
Tala; Reyes, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Lira, Marcel; Piojo, Quiñones, Raúl (4-3-3)
Brenda Flores - W Radio
Tala; Reyes, Montes, Johan, Gallardo; Lira, Marcel, Fidalgo; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Carlos Adrián Morales - Exfutbolista
Malagón; Sánchez, Montes, Johan, Gallardo; Lira, Marcel, Fidalgo; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Carlos Ponce de León - RÉCORD
Tala; Sánchez, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Fidalgo; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Carlos Rodrigo Hernández - Fox Sports
Tala; Ledezma, Montes, Edson, Johan, Gallardo; Obed, Lira, Fidalgo; Quiñones, Raúl (5-3-2)
Carlos “Warrior” Guerrero - TV Azteca
Ochoa; Ledezma, Montes, Johan, Gallardo; Lira, Marcel, Fidalgo; Piojo, Quiñones, Raúl (4-3-3)
César Caballero - ESPN
Tala; Ledezma, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Fidalgo; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
César Cuervo - RÉCORD
Tala; Ledezma, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Fidalgo; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Daniel Blumrosen - El Universal
Tala; Reyes, Montes, Johan, Gallardo; Lira, Fidalgo, Marcel; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
David Cabrera - Exfutbolista
Tala; Reyes, Montes, Johan, Gallardo; Lira, Marcel, Fidalgo; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
David Faitelson - TUDN
Tala; Ledezma, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Mora; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
David Medrano - TV Azteca
Tala; Reyes; Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Fidalgo; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
David Medrano Mora - Canal 6
Tala; Ledezma, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Mora, Marcel; Piojo, Quiñones, Raúl (4-3-3)
Édgar Valero - El Heraldo
Ochoa; Reyes, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Fidalgo; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Emanuel “Tito” Villa - TUDN
Tala; Reyes, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Mora; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Enrique Beas - La Octava
Tala; Sánchez, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Fidalgo; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Fabrizio Domínguez - FOX
Ochoa; Ledezma, Montes, Johan, Gallardo; Lira, Marcel, Fidalgo; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Francisco Arredondo - TUDN
Tala; Sánchez, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Lira, Marcel; Piojo, Berterame, Raúl (4-3-3)
Gerardo Melín - W Radio
Tala; Huescas, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Charly Rdz, Fidalgo; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Gerardo Velázquez de León - TV Azteca
Ochoa; Reyes, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Mora; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Gibran Araige - TUDN
Tala; Ledezma, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Fidalgo; Piojo, Quiñones, Vega; Raúl (Quiñones de 10 en 4-2-3-1)
Gustavo Mendoza - Fox Sports
Tala; Sánchez, Montes, Johan, Gallardo; Lira, Fidalgo; Piojo, Mora, Alexis; Raúl (4-2-3-1 con Mora de 10)
Héctor Tello - ESPN
Ochoa; Ledezma, Montes, Johan, Gallardo; Marcel, Fidalgo; Lainez, Quiñones, Vega; Raúl (Quiñones de 10 en 4-2-3-1)
Humberto Valdez - Exdirectivo de Bravos
Tala; Reyes, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Fidalgo; Piojo, Orbelín, Raúl (4-3-3)
Jesús Bernal - ESPN
Tala; Reyes, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Fidalgo; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
José María Garrido - Claro Sports
Tala; Sánchez, Montes, Johan, Gallardo; Charly Rdz, Brian G, Piojo; Alexis, Berte, Raúl (4-3-3)
Juan Carlos Zamora - TUDN
Malagón; Ledezma, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Fidalgo, Piojo, Lainez; Raúl, Santi (4-4-2)
Juan Carlos Zúñiga - Estadio Deportes
Ochoa; Sánchez, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Fidalgo; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Kikín Fonseca - TUDN
Tala; Reyes, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Mora; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Leo Riaño - TUDN
Ochoa; Reyes, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Mora; Lainez, Quiñones, Raúl (4-3-3)
León Lecanda - ESPN
Tala; Reyes, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Fidalgo; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Luis Castillo - La Octava
Tala; Reyes, Montes, Johan, Chávez; Edson, Marcel, Lira; Berterame, Alexis, Raúl (4-3-3)
Luis García Olivo - ESTO
Tala; Ledezma, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Mora; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Majo González - TNT
Tala; Reyes, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Romo, Marcel; Piojo, Efraín Álvarez, Raúl (4-3-3)
Marcelino Fernández - ESPN
Ochoa; Reyes, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Brian G, Marcel; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Marycarmen Lara - W Deportes
Tala; Ledezma, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Mora, Fidalgo; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Nacho “Fantasma” Suárez - La Octava
Ochoa; Reyes, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Lira, Marcel; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Omar Villarreal - TV Azteca
Tala; Ledezma, Reyes, Johan, Gallardo; Lira, Marcel, Fidalgo; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Pawis - RÉCORD
Ochoa; Araujo, Montes, Johan, Gallardo; Edson Fidalgo; Piojo, Alexis, Quiñones; Raúl (4-2-3-1)
Raoul Ortiz - Fox Sports
Ochoa; Ledezma, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Marcel, Fidalgo; Piojo, Quiñones, Raúl (4-3-3)
Ricardo Sales - FOX
Ochoa; Reyes, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Mora; Piojo, Quiñones, Vega; Raúl (4-2-3-1)
Virginia Ramírez - FOX
Ochoa; Sánchez, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Chávez, Orbelín; Piojo, Alexis, Raúl (4-3-3)
Vladimir García - TUDN
Ochoa; Sánchez, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Fidalgo, Mora; Lainez, Vega, Raúl (4-3-3)
Zaritzi Sosa - TUDN
Ochoa; Araujo, Montes, Johan, Gallardo; Edson, Fidalgo, Marcel; Piojo, Hormiga, Raúl (4-3-3)
@DeCabecita_mx - Influencer
Ochoa; Ledezma, Montes, Romo, Johan, Gallardo; Marcel, Fidalgo; Piojo, Quiñones, Raúl (5-2-3)