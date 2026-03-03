Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Toluca y Cruz Azul siguen líderes en el ranking de Concacaf; América y Tigres pierden posiciones ante la MLS

Cruz Azul celebra un gol en el Clausura 2026 l IMAGO7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 10:33 - 03 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La confederación dio a conocer la más reciente actualización del listado, en el cual los Diablos y la Máquina siguen como los mejores

¿Adelanto de una Semifinal de Concacaf? El organismo rector del futbol en Norte y Centroamérica y en el Caribe compartió este martes la más reciente actualización de su ranking. Toluca y Cruz Azul se mantienen como líderes del mismo, con apenas un punto de diferencia entre sí; en cambio, América y Tigres perdieron posiciones contra clubes de la MLS.

Jorge Díaz Price en festejo de gol con Toluca | MEXSPORT

De cara a los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf, el organismo publicó el ranking en el cual los Diablos Rojos tienen 1,263 por 1262 de la Máquina. Como vigente bicampeón de la Liga MX y actual monarca de la Concachampions, Toluca y Cruz Azul son dos de los principales candidatos a coronarse en la región, aunque desafortunadamente, por cómo quedaron las llaves, se verían en Semifinales, no en la Final.

Detrás de ellos se encuentra Inter Miami, donde milita Lionel Messi. El equipo dirigido por Javier Mascherano, que por fin ganó su primer título de la MLS en la pasada Temporada 2025, tiene 1,254 unidades y, al igual que los escarlatas y los cementeros, mantuvo sin modificaciones el tercer lugar del ranking.

Lionel Messi comandó la remontada del Inter Miami sobre Orlando City | AFP

América y Tigres perdieron puestos

En cuanto al equipo de la UANL, a pesar de que también avanzó a Octavos de Final, perdió una posición ante Vancouver Whitecaps, que tras superar la Primera Ronda del torneo de Concacaf llegó a 1,242 puntos, dos más que los felinos. Empatado con Tigres está LAFC, que ganó dos lugares y desplazó al séptimo lugar del ranking a las Águilas.

El conjunto azulcrema quedó a cuatro puntos de los angelinos, aunque tiene una amplia ventaja sobre Columbus Crew en el octavo lugar. No obstante, con 1,236 puntos, América está a 26 de Cruz Azul y a 27 de Toluca, por lo que necesita un cierre de temporada casi perfecto para recuperar terreno.

¿Cuándo son los Octavos de Final de la Concachampions?

Detrás de América y Columbus Crew, Seattle Sounders y Rayados de Monterrey completan el Top 10 del ranking, ambos sin modificaciones en la posición que tenían antes de la última actualización. La Pandilla es el quinto equipo mexicano clasificado a Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf y tratará de abollar la corona de Cruz Azul.

Agustín Palavecino, de Cruz Azul, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

Toluca, por su parte, se enfrentará a San Diego FC, que llegó a dicha instancia tras eliminar a Pumas. Del otro lado de la llave, América se medirá a Philadelphia Union y Tigres a Cincinnatti FC; de seguir avanzando, Águilas y felinos pueden coincidir en la otra Semifinal del torneo.

Los partidos de ida están programados para celebrarse del martes 10 al jueves 12 de marzo, mientras que la vuelta está agendada para jugarse entre el martes 17 y el jueves 19. Los Cuartos de Final se realizarán en las primeras semanas de abril, mientras que las Semifinales serán a finales de abril y principios de mayo, con la Final prevista para el sábado 30 de mayo.

Últimos videos
Lo Último
10:53 Shakira llora tras su exitosa presentación en el Zócalo de la Ciudad de México
10:50 Mundial 2026: A 100 días del inicio del torneo, FIFA reveló el poster oficial
10:33 Toluca y Cruz Azul siguen líderes en el ranking de Concacaf; América y Tigres pierden posiciones ante la MLS
10:28 Hijo de Pepe Aguilar también asegura que Carmen Salinas hacía rituales satánicos: “Puras verdades”
10:04 Falcons jugarán en Madrid en 2026
09:41 Rodrygo se rompió el ligamento de la rodilla con Real Madrid y se perderá el Mundial 2026
09:03 La razón por la cual expulsaron a Franco Mastantuono en el partido de Real Madrid contra Getafe
08:46 VIDEO: Filtran imágenes de cómo luce la tumba del Mencho en el panteón
08:18 Números demuestran que Real Madrid ha tenido un peor rendimiento con Álvaro Arbeloa que con Xabi Alonso
07:51 Mexicano en Qatar, exentrenador de porteros en Tigres y Selección, vive explosiones en plena entrevista
Tendencia
1
Futbol ¿Se va del América? André Jardine apunta a nuevo objetivo como DT
2
Futbol FGR cita a Aquivaldo Mosquera, ex capitán del América, por investigación de presunto fraude
3
Futbol ¿Quién será el DT en Rayados tras salida de Torrent?
4
Futbol ¿Tramposo? DT del Tottenham ‘desenmascara’ a Raúl Jiménez por penales en Fulham
5
Futbol César Ramos Palazuelos está 'atrapado' en Qatar por conflicto en Medio Oriente
6
Futbol ¿Se lo roban al Tri? Aficionados españoles piden convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección de su país
Te recomendamos
Shakira llora tras su exitosa presentación en el Zócalo de la Ciudad de México
Contra
03/03/2026
Shakira llora tras su exitosa presentación en el Zócalo de la Ciudad de México
Mundial 2026: A 100 días del inicio del torneo, FIFA reveló el poster oficial
Futbol
03/03/2026
Mundial 2026: A 100 días del inicio del torneo, FIFA reveló el poster oficial
Toluca y Cruz Azul siguen líderes en el ranking de Concacaf; América y Tigres pierden posiciones ante la MLS
Futbol
03/03/2026
Toluca y Cruz Azul siguen líderes en el ranking de Concacaf; América y Tigres pierden posiciones ante la MLS
Hijo de Pepe Aguilar también asegura que Carmen Salinas hacía rituales satánicos: “Puras verdades”
Contra
03/03/2026
Hijo de Pepe Aguilar también asegura que Carmen Salinas hacía rituales satánicos: “Puras verdades”
Falcons jugarán en Madrid en 2026
NFL
03/03/2026
Falcons jugarán en Madrid en 2026
Rodrygo en lamento con la Selección de Brasil | MEXSPORT
Futbol
03/03/2026
Rodrygo se rompió el ligamento de la rodilla con Real Madrid y se perderá el Mundial 2026