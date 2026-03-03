Toluca y Cruz Azul siguen líderes en el ranking de Concacaf; América y Tigres pierden posiciones ante la MLS

¿Adelanto de una Semifinal de Concacaf? El organismo rector del futbol en Norte y Centroamérica y en el Caribe compartió este martes la más reciente actualización de su ranking. Toluca y Cruz Azul se mantienen como líderes del mismo, con apenas un punto de diferencia entre sí; en cambio, América y Tigres perdieron posiciones contra clubes de la MLS.

Jorge Díaz Price en festejo de gol con Toluca | MEXSPORT

De cara a los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf, el organismo publicó el ranking en el cual los Diablos Rojos tienen 1,263 por 1262 de la Máquina. Como vigente bicampeón de la Liga MX y actual monarca de la Concachampions, Toluca y Cruz Azul son dos de los principales candidatos a coronarse en la región, aunque desafortunadamente, por cómo quedaron las llaves, se verían en Semifinales, no en la Final.

Detrás de ellos se encuentra Inter Miami, donde milita Lionel Messi. El equipo dirigido por Javier Mascherano, que por fin ganó su primer título de la MLS en la pasada Temporada 2025, tiene 1,254 unidades y, al igual que los escarlatas y los cementeros, mantuvo sin modificaciones el tercer lugar del ranking.

Lionel Messi comandó la remontada del Inter Miami sobre Orlando City | AFP

América y Tigres perdieron puestos

En cuanto al equipo de la UANL, a pesar de que también avanzó a Octavos de Final, perdió una posición ante Vancouver Whitecaps, que tras superar la Primera Ronda del torneo de Concacaf llegó a 1,242 puntos, dos más que los felinos. Empatado con Tigres está LAFC, que ganó dos lugares y desplazó al séptimo lugar del ranking a las Águilas.

El conjunto azulcrema quedó a cuatro puntos de los angelinos, aunque tiene una amplia ventaja sobre Columbus Crew en el octavo lugar. No obstante, con 1,236 puntos, América está a 26 de Cruz Azul y a 27 de Toluca, por lo que necesita un cierre de temporada casi perfecto para recuperar terreno.

¿Cuándo son los Octavos de Final de la Concachampions?

Detrás de América y Columbus Crew, Seattle Sounders y Rayados de Monterrey completan el Top 10 del ranking, ambos sin modificaciones en la posición que tenían antes de la última actualización. La Pandilla es el quinto equipo mexicano clasificado a Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf y tratará de abollar la corona de Cruz Azul.

Agustín Palavecino, de Cruz Azul, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

Toluca, por su parte, se enfrentará a San Diego FC, que llegó a dicha instancia tras eliminar a Pumas. Del otro lado de la llave, América se medirá a Philadelphia Union y Tigres a Cincinnatti FC; de seguir avanzando, Águilas y felinos pueden coincidir en la otra Semifinal del torneo.