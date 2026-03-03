Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¡Lluvia en CDMX! Pronostican tormentas del martes 3 al jueves 5 de marzo

Autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles encharcamientos y descargas eléctricas./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:32 - 03 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un canal de baja presión generará lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en distintas entidades del país, incluida la Ciudad de México

Un canal de baja presión se mantendrá activo sobre el territorio nacional del martes 3 al jueves 5 de marzo, lo que incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en varias regiones del país, incluida la Ciudad de México. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, este sistema interactuará con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

Las precipitaciones podrían presentarse principalmente por las tardes y noches, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en algunas zonas. Las autoridades meteorológicas prevén que la intensidad de las lluvias varíe dependiendo de la región, con acumulados más significativos en el sur y sureste del país.

La CDMX podría registrar chubascos y tormentas eléctricas durante las tardes de esta semana./ Pixabay

Para el martes, se esperan lluvias fuertes en entidades del sur como Chiapas y Oaxaca, mientras que en estados del centro y occidente podrían registrarse chubascos intermitentes. En el norte del país también existe probabilidad de precipitaciones aisladas, aunque de menor intensidad.

¿Qué estados tendrán más lluvias entre el martes y el jueves?

El miércoles continuará la inestabilidad atmosférica. Se pronostican intervalos de chubascos en estados del noreste, centro y sureste, incluyendo Veracruz, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México, donde podrían registrarse lluvias de ligeras a moderadas. En algunas zonas montañosas, la precipitación podría intensificarse de forma puntual.

Para el jueves, el canal de baja presión seguirá favoreciendo condiciones lluviosas en el norte y oriente del país, con acumulados importantes en estados como Nuevo León, San Luis Potosí e Hidalgo. En el Valle de México persistirá el potencial de chubascos, especialmente durante la tarde.

En la capital del país se prevé un ambiente templado durante el día, con aumento de nubosidad conforme avance la tarde. Las lluvias podrían generar encharcamientos en vialidades y reducción de visibilidad en algunas zonas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

Estados del sur y sureste prevén lluvias puntuales fuertes derivadas de la entrada de humedad./ Pixabay

Las autoridades de Protección Civil sugieren mantenerse atentos a los avisos oficiales, evitar tirar basura en la vía pública para prevenir obstrucciones en el drenaje y extremar cuidados ante posibles tormentas eléctricas. Este tipo de sistemas es común durante las temporadas de transición climática y puede provocar variaciones significativas en cortos periodos de tiempo.

El llamado principal es a mantenerse informado y preparado ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el comportamiento del canal de baja presión puede modificarse conforme avance la semana.

Un canal de baja presión incrementará la probabilidad de lluvias en gran parte del país del 3 al 5 de marzo./ Pixabay
Últimos videos
Lo Último
13:31 ¿Subirá la gasolina en México? Este es el plan para evitar aumentos por la crisis en Medio Oriente
13:18 Concierto de Harry Styles en Netflix: fecha y hora para verlo en México
13:15 Cristiano Ronaldo lesionado: peligra su visita al Estadio Azteca contra México
13:02 Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo a 100 días del Mundial 2026
12:56 A 100 días del Mundial, expertos del deporte ven a México eliminado en Octavos
12:53 Claudia Sheinbaum levanta la Copa del Mundo en su conferencia mañanera
12:50 ¿Cuándo saldrá de prisión Sean “Diddy” Combs? Reducen su sentencia tras ingresar a rehabilitación
12:39 ¿Estalla la Tercera Guerra Mundial en marzo? La profecía de Baba Vanga que vuelve a viralizarse
12:29 Kevin Mier vuelve a la acción con Cruz Azul
11:58 El portero colombiano René Higuita confía en que Colombia vencerá a Portugal
Tendencia
1
Futbol A 100 días del Mundial, expertos dan su alineación ideal de la Selección Mexicana
2
Futbol México, único país en la historia en ser sede de tres Mundiales
3
Futbol ¿Huyó de Arabia Saudí? El avión privado de Cristiano Ronaldo salió del país en plena noche
4
Futbol Rodrygo se rompió el ligamento de la rodilla con Real Madrid y se perderá el Mundial 2026
5
Futbol A 100 días del Mundial, ¿cómo van los preparativos en Monterrey?
6
Futbol Guadalajara lista para recibir la "fiesta más mexicana" en la Copa del Mundo
Te recomendamos
¿Subirá la gasolina en México? Este es el plan para evitar aumentos por la crisis en Medio Oriente
Contra
03/03/2026
¿Subirá la gasolina en México? Este es el plan para evitar aumentos por la crisis en Medio Oriente
Concierto de Harry Styles en Netflix: fecha y hora para verlo en México
Contra
03/03/2026
Concierto de Harry Styles en Netflix: fecha y hora para verlo en México
Cristiano Ronaldo lesionado: peligra su visita al Estadio Azteca contra México
Futbol
03/03/2026
Cristiano Ronaldo lesionado: peligra su visita al Estadio Azteca contra México
Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo a 100 días del Mundial 2026
Contra
03/03/2026
Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo a 100 días del Mundial 2026
Estadio BBVA listo para la Copa del Mundo | RÉCORD
Futbol
03/03/2026
A 100 días del Mundial, expertos del deporte ven a México eliminado en Octavos
Claudia Sheinbaum con el trofeo de la FIFA | CAPTURA DE PANTALLA
Futbol
03/03/2026
Claudia Sheinbaum levanta la Copa del Mundo en su conferencia mañanera