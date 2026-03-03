¡Lluvia en CDMX! Pronostican tormentas del martes 3 al jueves 5 de marzo

Un canal de baja presión se mantendrá activo sobre el territorio nacional del martes 3 al jueves 5 de marzo, lo que incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en varias regiones del país, incluida la Ciudad de México. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, este sistema interactuará con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

Las precipitaciones podrían presentarse principalmente por las tardes y noches, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en algunas zonas. Las autoridades meteorológicas prevén que la intensidad de las lluvias varíe dependiendo de la región, con acumulados más significativos en el sur y sureste del país.

La CDMX podría registrar chubascos y tormentas eléctricas durante las tardes de esta semana./ Pixabay

Para el martes, se esperan lluvias fuertes en entidades del sur como Chiapas y Oaxaca, mientras que en estados del centro y occidente podrían registrarse chubascos intermitentes. En el norte del país también existe probabilidad de precipitaciones aisladas, aunque de menor intensidad.

¿Qué estados tendrán más lluvias entre el martes y el jueves?

El miércoles continuará la inestabilidad atmosférica. Se pronostican intervalos de chubascos en estados del noreste, centro y sureste, incluyendo Veracruz, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México, donde podrían registrarse lluvias de ligeras a moderadas. En algunas zonas montañosas, la precipitación podría intensificarse de forma puntual.

Para el jueves, el canal de baja presión seguirá favoreciendo condiciones lluviosas en el norte y oriente del país, con acumulados importantes en estados como Nuevo León, San Luis Potosí e Hidalgo. En el Valle de México persistirá el potencial de chubascos, especialmente durante la tarde.

En la capital del país se prevé un ambiente templado durante el día, con aumento de nubosidad conforme avance la tarde. Las lluvias podrían generar encharcamientos en vialidades y reducción de visibilidad en algunas zonas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

Estados del sur y sureste prevén lluvias puntuales fuertes derivadas de la entrada de humedad./ Pixabay

Las autoridades de Protección Civil sugieren mantenerse atentos a los avisos oficiales, evitar tirar basura en la vía pública para prevenir obstrucciones en el drenaje y extremar cuidados ante posibles tormentas eléctricas. Este tipo de sistemas es común durante las temporadas de transición climática y puede provocar variaciones significativas en cortos periodos de tiempo.

El llamado principal es a mantenerse informado y preparado ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el comportamiento del canal de baja presión puede modificarse conforme avance la semana.