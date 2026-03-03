¿Estalla la Tercera Guerra Mundial en marzo? La profecía de Baba Vanga que vuelve a viralizarse

Las redes sociales han vuelto a encender la alarma con una vieja teoría: que la Tercera Guerra Mundial podría comenzar en marzo, supuestamente basada en una profecía atribuida a la mística búlgara Baba Vanga, fallecida en 1996. La especulación ha tomado fuerza en medio de conflictos internacionales y tensiones geopolíticas que mantienen al mundo en alerta.

El nombre de Baba Vanga suele resurgir cada vez que ocurre un evento de gran impacto global. A la vidente se le han atribuido predicciones sobre desastres naturales, atentados y crisis políticas; sin embargo, muchas de estas afirmaciones carecen de respaldo documental sólido y provienen de interpretaciones posteriores.

Las profecías atribuidas a Baba Vanga resurgen en redes en medio de tensiones internacionales./ RS

¿Por qué dicen que la Tercera Guerra Mundial podría empezar en marzo?

En distintos portales y publicaciones virales se asegura que Baba Vanga habría advertido sobre un gran conflicto que iniciaría en Europa y escalaría a nivel global. La razón por la que se menciona marzo se relaciona con la interpretación de supuestas visiones que hablaban de un periodo de inestabilidad creciente a inicios de año, particularmente en el continente europeo.

Estas versiones han cobrado fuerza debido a la actual tensión en regiones como Europa del Este y Medio Oriente, donde los enfrentamientos diplomáticos y militares han aumentado en los últimos meses. Algunos usuarios en redes han vinculado estos hechos con la idea de que el conflicto “ya estaría gestándose” y que marzo sería un punto de quiebre.

No obstante, no existe un registro oficial o documento verificable donde Baba Vanga haya establecido una fecha específica para el inicio de una Tercera Guerra Mundial. Las teorías suelen basarse en relatos transmitidos por seguidores o interpretaciones difundidas años después de su muerte.

Especialistas en historia y análisis internacional coinciden en que es común que, en periodos de tensión global, resurjan predicciones apocalípticas. La incertidumbre y la rapidez con la que circula la información en redes sociales alimentan este tipo de narrativas.

Usuarios en plataformas digitales aseguran que marzo sería clave en una supuesta predicción sobre la Tercera Guerra Mundial./ RS

En conclusión, aunque la idea de que la Tercera Guerra Mundial podría comenzar en marzo se ha viralizado con fuerza, no hay pruebas verificables que confirmen que Baba Vanga haya hecho una predicción precisa sobre esa fecha. El fenómeno refleja más la preocupación global ante las tensiones actuales que una profecía documentada.