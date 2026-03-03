Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Por qué el color morado es el símbolo del feminismo: historia y significado

El color morado se ha convertido en el símbolo del feminismo y es protagonista en las marchas del 8M. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:47 - 03 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Cada 8 de marzo el morado inunda marchas, pancartas y redes, pero ¿qué representa realmente este color y por qué se asocia con la lucha por la igualdad? Descubre los orígenes que dieron vida a este símbolo feminista.

El morado es más que una simple tonalidad en carteles, ropa y pañuelos cada 8 de marzo. Se ha consolidado como el emblema visual del movimiento feminista en todo el mundo, presente en marchas, manifestaciones y conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer para expresar demandas de igualdad, justicia y respeto a los derechos femeninos.

El morado es más que una simple tonalidad en carteles, ropa y pañuelos. / iStock

¿Por qué el morado representa al feminismo?

El uso del color morado en el movimiento feminista no surge de la nada. Aunque existen diversas explicaciones y matices sobre su origen, todas comparten un hilo común: este color se asocia con la dignidad, la lucha y la igualdad de género.

Más que un color, el morado es un emblema de la lucha contra la desigualdad de género. / iStock

Una de las explicaciones más antiguas tiene raíces en el movimiento sufragista del Reino Unido a comienzos del siglo XX. Organizaciones como la Women’s Social and Political Union adoptaron los colores morado, blanco y verde como parte de su identidad visual: el morado representaba la dignidad y la conciencia de libertad, el blanco simbolizaba la honestidad y el verde, la esperanza de un nuevo comienzo.

El origen del color morado en el feminismo se remonta a los movimientos sufragistas del siglo XX. / iStock

Otra versión histórica, menos confirmada pero simbólicamente poderosa, remite al incendio de la Triangle Shirtwaist Factory en Nueva York en 1911. En este desastre laboral murieron decenas de trabajadoras textiles, y con el tiempo, se relacionó el humo del incendio —que, según algunos relatos, tenía un tono violeta por los tejidos— con la lucha por mejores condiciones laborales y derechos de las mujeres.

Más allá del color: un símbolo vigente de lucha

Hoy, el morado no solo representa una elección estética o histórico-cultural. Se ha convertido en una señal colectiva de resistencia frente a la violencia de género, la desigualdad salarial, la discriminación y la falta de oportunidades equitativas. Cada vez que marchas, pancarta o imagen utiliza este tono, se está recuperando y visibilizando una historia de lucha que une a mujeres de distintas épocas y geografías.

Pañuelos, pancartas y ropa en tono morado identifican al movimiento feminista en todo el mundo. / iStock
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Lo Último
13:31 ¿Subirá la gasolina en México? Este es el plan para evitar aumentos por la crisis en Medio Oriente
13:18 Concierto de Harry Styles en Netflix: fecha y hora para verlo en México
13:15 Cristiano Ronaldo lesionado: peligra su visita al Estadio Azteca contra México
13:02 Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo a 100 días del Mundial 2026
12:56 A 100 días del Mundial, expertos del deporte ven a México eliminado en Octavos
12:53 Claudia Sheinbaum levanta la Copa del Mundo en su conferencia mañanera
12:50 ¿Cuándo saldrá de prisión Sean “Diddy” Combs? Reducen su sentencia tras ingresar a rehabilitación
12:39 ¿Estalla la Tercera Guerra Mundial en marzo? La profecía de Baba Vanga que vuelve a viralizarse
12:29 Kevin Mier vuelve a la acción con Cruz Azul
11:58 El portero colombiano René Higuita confía en que Colombia vencerá a Portugal
Tendencia
1
Futbol A 100 días del Mundial, expertos dan su alineación ideal de la Selección Mexicana
2
Futbol México, único país en la historia en ser sede de tres Mundiales
3
Futbol ¿Huyó de Arabia Saudí? El avión privado de Cristiano Ronaldo salió del país en plena noche
4
Futbol Rodrygo se rompió el ligamento de la rodilla con Real Madrid y se perderá el Mundial 2026
5
Futbol A 100 días del Mundial, ¿cómo van los preparativos en Monterrey?
6
Futbol Guadalajara lista para recibir la "fiesta más mexicana" en la Copa del Mundo
Te recomendamos
¿Subirá la gasolina en México? Este es el plan para evitar aumentos por la crisis en Medio Oriente
Contra
03/03/2026
¿Subirá la gasolina en México? Este es el plan para evitar aumentos por la crisis en Medio Oriente
Concierto de Harry Styles en Netflix: fecha y hora para verlo en México
Contra
03/03/2026
Concierto de Harry Styles en Netflix: fecha y hora para verlo en México
Cristiano Ronaldo lesionado: peligra su visita al Estadio Azteca contra México
Futbol
03/03/2026
Cristiano Ronaldo lesionado: peligra su visita al Estadio Azteca contra México
Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo a 100 días del Mundial 2026
Contra
03/03/2026
Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo a 100 días del Mundial 2026
Estadio BBVA listo para la Copa del Mundo | RÉCORD
Futbol
03/03/2026
A 100 días del Mundial, expertos del deporte ven a México eliminado en Octavos
Claudia Sheinbaum con el trofeo de la FIFA | CAPTURA DE PANTALLA
Futbol
03/03/2026
Claudia Sheinbaum levanta la Copa del Mundo en su conferencia mañanera