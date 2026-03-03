Por qué el color morado es el símbolo del feminismo: historia y significado

El morado es más que una simple tonalidad en carteles, ropa y pañuelos cada 8 de marzo. Se ha consolidado como el emblema visual del movimiento feminista en todo el mundo, presente en marchas, manifestaciones y conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer para expresar demandas de igualdad, justicia y respeto a los derechos femeninos.

El morado es más que una simple tonalidad en carteles, ropa y pañuelos. / iStock

¿Por qué el morado representa al feminismo?

El uso del color morado en el movimiento feminista no surge de la nada. Aunque existen diversas explicaciones y matices sobre su origen, todas comparten un hilo común: este color se asocia con la dignidad, la lucha y la igualdad de género.

Más que un color, el morado es un emblema de la lucha contra la desigualdad de género. / iStock

Una de las explicaciones más antiguas tiene raíces en el movimiento sufragista del Reino Unido a comienzos del siglo XX. Organizaciones como la Women’s Social and Political Union adoptaron los colores morado, blanco y verde como parte de su identidad visual: el morado representaba la dignidad y la conciencia de libertad, el blanco simbolizaba la honestidad y el verde, la esperanza de un nuevo comienzo.

El origen del color morado en el feminismo se remonta a los movimientos sufragistas del siglo XX. / iStock

Otra versión histórica, menos confirmada pero simbólicamente poderosa, remite al incendio de la Triangle Shirtwaist Factory en Nueva York en 1911. En este desastre laboral murieron decenas de trabajadoras textiles, y con el tiempo, se relacionó el humo del incendio —que, según algunos relatos, tenía un tono violeta por los tejidos— con la lucha por mejores condiciones laborales y derechos de las mujeres.

Más allá del color: un símbolo vigente de lucha

Hoy, el morado no solo representa una elección estética o histórico-cultural. Se ha convertido en una señal colectiva de resistencia frente a la violencia de género, la desigualdad salarial, la discriminación y la falta de oportunidades equitativas. Cada vez que marchas, pancarta o imagen utiliza este tono, se está recuperando y visibilizando una historia de lucha que une a mujeres de distintas épocas y geografías.