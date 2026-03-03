El portero colombiano René Higuita confía en que Colombia vencerá a Portugal

A solo 100 días de que de inicio la Copa del Mundo 2026 los ánimos están por lo aires tanto aficionados como figuras y exfiguras del futbol dan sus pronósticos sobre quien se llevará la presea de la FIFA.

René Higuita exguardameta colombiano habló sobre las figuras colombianas| TWITTER @UEFACOM_DE

El icónico portero colombiano René Higuita en una entrevista para el medio latinoamericano D Sports, compartió su punto de vista sobre el partido que Colombia disputará en la Copa del Mundo ante la Selección Portuguesa de Cristiano Ronaldo.

En primera instancia, Higuita fue cuestionado acerca de jugadores que son figuras actuales de la Selección Colombiana a lo que 'El Loco' respondió que actualmente es complicado nombrarlos ya que hay mucho talento dentro de la selección cafetalera, pero no descarta a James Rodríguez.

René Higuita en un evento público en Colombia | AP

¿Una figura de Colombia?, bueno, Colombia tiene muchas figuras, pero ahora va a ser todo un país que vamos a estar, bueno, no vamos a descartar a James

El histórico arquero también bromeó cuando se le preguntó sobre si iban a atender bien a Cristiano Ronaldo cuando se enfrente a los sudamericanos en el Mundial, a lo que Higuita contestó:

Lo vamos a atender bien, como se merece, con un buen triunfo

El paso de René Higuita en el futbol mexicano

René Higuita estuvo una temporada con Tiburones Rojos de Veracruz | AP