Llamadas perdidas con prefijos 355 y 233: así operan las estafas internacionales y cómo evitar que te roben

Devolver la llamada podría generar cargos elevados en la factura telefónica./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 13:54 - 03 marzo 2026
Especialistas en ciberseguridad advierten que este tipo de llamadas suelen formar parte de la modalidad conocida como “wangiri”

En los últimos días se ha registrado un aumento de llamadas perdidas provenientes de números que inician con los prefijos +355 y +233, lo que ha generado preocupación entre usuarios de telefonía móvil. Estos códigos corresponden a Albania (+355) y Ghana (+233), respectivamente, y han sido señalados en reportes ciudadanos como parte de intentos de fraude telefónico.

Especialistas en ciberseguridad advierten que este tipo de llamadas suelen formar parte de la modalidad conocida como “wangiri”, un esquema de fraude internacional que consiste en realizar una llamada breve y colgar antes de que la persona responda. El objetivo es provocar curiosidad para que la víctima devuelva la llamada.

Cuando el usuario regresa la llamada, puede ser redirigido a líneas internacionales con tarifas elevadas, generando cargos inesperados en su factura. En otros casos, el contacto posterior sirve para validar que el número está activo y luego intentar engañar a la persona con otro tipo de estafa.

El esquema “wangiri” consiste en hacer una llamada breve para que la víctima devuelva el contacto./ Pixabay

¿Por qué no debes devolver llamadas de prefijos como 355 o 233?

Aunque no todas las llamadas provenientes de estos países son fraudulentas, los expertos recomiendan no devolver llamadas de números internacionales desconocidos, especialmente si solo timbraron una vez y no dejaron mensaje. Esta es una característica común del fraude “wangiri”.

Además del riesgo económico, los delincuentes pueden intentar obtener información personal, códigos de verificación o datos bancarios, haciéndose pasar por representantes de instituciones financieras, empresas de mensajería o incluso autoridades.

Las compañías telefónicas y organismos de protección al consumidor han reiterado que ningún banco o institución formal solicita contraseñas o códigos de seguridad por teléfono. Si alguien lo hace, se trata de una señal de alerta.

Expertos recomiendan no regresar llamadas internacionales desconocidas./ Pixabay

¿Cómo protegerte de estas estafas telefónicas?

Para evitar ser víctima, se recomienda no contestar ni regresar llamadas de números internacionales que no reconoces, bloquear el número desde tu dispositivo y reportarlo a tu operador telefónico.

Si ya devolviste la llamada y detectas cargos inusuales, debes comunicarte de inmediato con tu compañía telefónica para solicitar aclaraciones y, de ser necesario, levantar un reporte.

El aumento de reportes sobre prefijos como +355 y +233 refleja cómo las estafas evolucionan constantemente. Mantenerse informado y actuar con cautela ante números desconocidos es la mejor herramienta para evitar fraudes y proteger tu información personal.

Las llamadas con prefijo +355 (Albania) y +233 (Ghana) han sido reportadas como posibles intentos de fraude./ Pixabay
