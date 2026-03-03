¡Saca la chamarra! Activan alerta amarilla por frío este miércoles 4 de marzo en la CDMX

No guardes el suéter todavía. Aunque los días recientes han tenido clima templado, la Ciudad de México volverá a sentir el frío durante la madrugada del miércoles 4 de marzo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en seis alcaldías de la capital.

La Ciudad de México volverá a sentir frío durante la madrugada de este miércoles / FREEPIK

Alcaldías afectadas por frío

Las demarcaciones afectadas serán Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se prevé que el termómetro descienda entre 4 y 6 grados Celsius.

El periodo más crítico será entre la 01:00 y las 08:00 horas, cuando el ambiente será más frío, especialmente en zonas altas y rurales del sur y poniente de la ciudad.

La alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas será en seis alcaldías de la capital / FREEPIK

Recomendaciones ante el descenso de temperatura

Ante este panorama, la SGIRPC llamó a la población a tomar medidas preventivas como:

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

No dejar a mascotas a la intemperie.

Consumir abundante agua, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, las afectadas / FREEPIK

Las autoridades también recomendaron prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes son más vulnerables ante el frío.