¡Saca la chamarra! Activan alerta amarilla por frío este miércoles 4 de marzo en la CDMX
No guardes el suéter todavía. Aunque los días recientes han tenido clima templado, la Ciudad de México volverá a sentir el frío durante la madrugada del miércoles 4 de marzo.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en seis alcaldías de la capital.
Alcaldías afectadas por frío
Las demarcaciones afectadas serán Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se prevé que el termómetro descienda entre 4 y 6 grados Celsius.
El periodo más crítico será entre la 01:00 y las 08:00 horas, cuando el ambiente será más frío, especialmente en zonas altas y rurales del sur y poniente de la ciudad.
Recomendaciones ante el descenso de temperatura
Ante este panorama, la SGIRPC llamó a la población a tomar medidas preventivas como:
Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.
Evitar cambios bruscos de temperatura.
No dejar a mascotas a la intemperie.
Consumir abundante agua, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Las autoridades también recomendaron prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes son más vulnerables ante el frío.
Así que ya lo sabes: aunque el calendario diga primavera, el clima en la CDMX todavía tiene guardado un par de sorpresas heladas.
