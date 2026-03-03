Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Cómo afectará la guerra en Medio Oriente el bolsillo de los mexicanos?

En las próximas semanas es cuando se empezará a sentir las alzas de precios / AP
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:12 - 03 marzo 2026
El conflicto entre EE.UU., Israel e Irán podría provocar aumentos de hasta 10% en productos básicos si se prolonga

Aunque la guerra en Medio Oriente parezca lejana, el impacto podría sentirse directamente en el bolsillo de los mexicanos. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ya disparó el precio internacional del petróleo más de 12% en los últimos días, con el barril Brent en 78.80 dólares y el WTI en 71.86 dólares al cierre del 02 de marzo de 2026.

El problema no es solo el petróleo. Es todo lo que depende de él.

¿Por qué subirían los precios en México?

El especialista en Economía y Finanzas de la Escuela Bancaria Comercial (EBC), Ramón Martínez, explicó que el conflicto afecta directamente a los combustibles, ya que los países involucrados producen cerca del 30% del consumo mundial de petróleo.

En Estados Unidos el precio de los combustibles comienza a afectar a los consumidores / AP

Si el conflicto se extiende más de cinco semanas —como lo anticipó el presidente Donald Trump— el precio del crudo podría escalar a 85 o incluso 100 dólares por barril.

¿Y eso qué significa?

Más caro:

  • Gasolina

  • Diésel

  • Transporte público

  • Boletos de avión

  • Alimentos (por el costo de producción y distribución)

  • Electrodomésticos

  • Electrónicos

  • Ropa y calzado

  • Pinturas

  • Maquillajes

Ramón Martínez estima que estos productos podrían aumentar entre 5% y 10% a partir de abril si el conflicto continúa.

Los boletos de avión o viajar podría salir más caro en las próximas semanas / AP

¿Subirá la gasolina en México?

El especialista explicó que el precio real sí subiría por el costo internacional del petróleo. Sin embargo, el gobierno tiene dos herramientas para contenerlo:

  1. El acuerdo para mantener la gasolina Magna en 24 pesos por litro.

  2. El estímulo fiscal al IEPS, que puede condonarse hasta en 100%.

El problema es que ambas medidas cuestan dinero público. De aplicarse por varias semanas o meses, Hacienda tendría que compensar esos recursos, y no se descarta mayor deuda pública si el conflicto se prolonga.

De continuar la guerra en Medio Oriente, los productos ligados al petróleo comenzarán a aumentar / AP

Riesgo adicional: inflación y dólar más caro

Antes del conflicto, el crecimiento económico proyectado para México en 2026 era de entre 1.2% y 1.6%. Ahora ese pronóstico podría ajustarse a la baja.

Más petróleo caro significa:

  • Más inflación

  • Dólar presionado

  • Menor crecimiento económico

La guerra no está a miles de kilómetros. Está en el precio que pagas cada vez que cargas gasolina o haces el súper.

