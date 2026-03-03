Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¿Cómo afectará la guerra en Medio Oriente el bolsillo de los mexicanos?
Aunque la guerra en Medio Oriente parezca lejana, el impacto podría sentirse directamente en el bolsillo de los mexicanos. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ya disparó el precio internacional del petróleo más de 12% en los últimos días, con el barril Brent en 78.80 dólares y el WTI en 71.86 dólares al cierre del 02 de marzo de 2026.
El problema no es solo el petróleo. Es todo lo que depende de él.
¿Por qué subirían los precios en México?
El especialista en Economía y Finanzas de la Escuela Bancaria Comercial (EBC), Ramón Martínez, explicó que el conflicto afecta directamente a los combustibles, ya que los países involucrados producen cerca del 30% del consumo mundial de petróleo.
Si el conflicto se extiende más de cinco semanas —como lo anticipó el presidente Donald Trump— el precio del crudo podría escalar a 85 o incluso 100 dólares por barril.
¿Y eso qué significa?
Más caro:
Gasolina
Diésel
Transporte público
Boletos de avión
Alimentos (por el costo de producción y distribución)
Electrodomésticos
Electrónicos
Ropa y calzado
Pinturas
Maquillajes
Ramón Martínez estima que estos productos podrían aumentar entre 5% y 10% a partir de abril si el conflicto continúa.
¿Subirá la gasolina en México?
El especialista explicó que el precio real sí subiría por el costo internacional del petróleo. Sin embargo, el gobierno tiene dos herramientas para contenerlo:
El acuerdo para mantener la gasolina Magna en 24 pesos por litro.
El estímulo fiscal al IEPS, que puede condonarse hasta en 100%.
El problema es que ambas medidas cuestan dinero público. De aplicarse por varias semanas o meses, Hacienda tendría que compensar esos recursos, y no se descarta mayor deuda pública si el conflicto se prolonga.
Riesgo adicional: inflación y dólar más caro
Antes del conflicto, el crecimiento económico proyectado para México en 2026 era de entre 1.2% y 1.6%. Ahora ese pronóstico podría ajustarse a la baja.
Más petróleo caro significa:
Más inflación
Dólar presionado
Menor crecimiento económico
La guerra no está a miles de kilómetros. Está en el precio que pagas cada vez que cargas gasolina o haces el súper.
Te puede interesar