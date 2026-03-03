Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¿Cómo está el pronóstico, doctor? Martinoli se convierte en el ‘Chico del Clima’ de Azteca Noticias

Martinoli y el Doctor García dan el Clima l CAPTURA
Ramiro Pérez Vásquez 16:26 - 03 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Christian Martinoli y Luis García aparecieron con Los Ruiz Lara

La televisión mexicana regaló un momento inesperado cuando Christian Martinoli apareció en el segmento del clima de Azteca Noticias, acompañado por su inseparable colega, Luis García, y el equipo de Los Ruiz Lara. Lo que prometía ser un reporte meteorológico tradicional terminó convirtiéndose en un espectáculo cargado de humor, improvisación y el estilo inconfundible de los narradores de Azteca Deportes.

¿Cómo fue su actuación? 

Desde el arranque del segmento, Martinoli dejó claro que no iba a limitarse a leer temperaturas y probabilidades de lluvia. Con su tono sarcástico y desparpajado, comenzó a describir el clima de Toluca como si estuviera relatando una final del futbol mexicano, despertando las risas en el foro y descolocando por momentos a los conductores titulares del espacio informativo.

Martinoli y Luis García con Los Ruiz Lara l CAPTURA

El Doctor García, fiel a su papel de cómplice perfecto, secundó cada ocurrencia. Entre bromas sobre el frío intenso y las capas de ropa necesarias para sobrevivir en la capital mexiquense, ambos convirtieron el mapa meteorológico en una especie de cancha donde las temperaturas bajo cero eran “rivales peligrosos” que atacaban sin piedad.

Pero el momento que se robó la emisión llegó cuando Martinoli habló de los “jiotes” que pueden salir por las bajas temperaturas en Toluca, a la que bautizó, fiel a su estilo, como “la ciudad del Chorizo Power”. Entre carcajadas, aseguró que el clima no solo reseca la piel, sino también el ánimo de quienes no están acostumbrados al frío del Valle de Toluca.

Martinoli y García dando el pronóstico del tiempo l CAPTURA

Los Ruiz Lara también le entraron 

La ocurrencia provocó que incluso Los Ruiz Lara entraran en la dinámica, intentando mantener la compostura mientras el segmento se alejaba cada vez más del guion tradicional. La química entre todos permitió que la improvisación fluyera sin perder del todo la información esencial sobre el descenso térmico en la región.

En redes sociales, los clips del momento comenzaron a circular rápidamente. Usuarios celebraron la frescura con la que Martinoli y García rompieron el molde de un espacio noticioso, demostrando que el entretenimiento puede convivir con la información sin restarle seriedad al contenido principal.

Martinoli en Azteca Noticias l CAPTURA

No es la primera vez que la dupla de comentaristas traslada su estilo irreverente fuera de las transmisiones deportivas. Sin embargo, su aparición en un espacio informativo general sorprendió a la audiencia habitual de Azteca Noticias, que difícilmente esperaba una dosis de humor futbolero en pleno reporte del clima.

Al final, lo que parecía un simple segmento meteorológico terminó siendo uno de los momentos más comentados del día en televisión mexicana. Martinoli y el Doctor García volvieron a confirmar que su capacidad de improvisación no tiene límites, incluso cuando se trata de hablar del frío, los jiotes y el peculiar clima de Toluca.

Últimos videos
Lo Último
17:53 ¿Fue el CJNG? Comando irrumpe en Tribunal de Justicia en Coatzacoalcos y deja cinco muertos
17:50 ¿Dejará al Toluca? En Argentina quieren al Turco Mohamed para Boca Juniors
17:47 ¿Se cayó Facebook hoy 3 de marzo? Usuarios reportan fallas y problemas de acceso
17:36 Según The New York Post, hijo de Ali Jamenei sería el nuevo líder supremo de Irán
17:35 Neymar lanza emotivo mensaje a Rodrygo tras su fuerte lesión: 'Volverás volando'
17:17 ¿Onda de calor o canícula? Así se distinguen los fenómenos de calor que afectan a México
17:13 Kim Shantal lanza candente mensaje a Lupita Villalobos previo a pelea en Supernova
17:06 Bruce Campbell revela diagnóstico de cáncer y cancela compromisos
17:05 Los Arizona Cardinals liberan a Kyler Murray tras siete años juntos
17:00 Horario de Verano en México: Lugares donde hay que adelantar el reloj una hora
Tendencia
1
Futbol A 100 días del Mundial, expertos dan su alineación ideal de la Selección Mexicana
2
Futbol México, único país en la historia en ser sede de tres Mundiales
3
Futbol ¿Huyó de Arabia Saudí? El avión privado de Cristiano Ronaldo salió del país en plena noche
4
Futbol Rodrygo se rompió el ligamento de la rodilla con Real Madrid y se perderá el Mundial 2026
5
Futbol A 100 días del Mundial, ¿cómo van los preparativos en Monterrey?
6
Futbol Guadalajara lista para recibir la "fiesta más mexicana" en la Copa del Mundo
Te recomendamos
¿Fue el CJNG? Comando irrumpe en Tribunal de Justicia en Coatzacoalcos y deja cinco muertos
Contra
03/03/2026
¿Fue el CJNG? Comando irrumpe en Tribunal de Justicia en Coatzacoalcos y deja cinco muertos
¿Dejará al Toluca? En Argentina quieren al Turco Mohamed para Boca Juniors
Futbol
03/03/2026
¿Dejará al Toluca? En Argentina quieren al Turco Mohamed para Boca Juniors
¿Se cayó Facebook hoy 3 de marzo? Usuarios reportan fallas y problemas de acceso
Contra
03/03/2026
¿Se cayó Facebook hoy 3 de marzo? Usuarios reportan fallas y problemas de acceso
Según The New York Post, hijo de Ali Jamenei sería el nuevo líder supremo de Irán
Contra
03/03/2026
Según The New York Post, hijo de Ali Jamenei sería el nuevo líder supremo de Irán
Neymar mandó un emotivo mensaje de apoyo para Rodrygo | MEXSPORT
Futbol
03/03/2026
Neymar lanza emotivo mensaje a Rodrygo tras su fuerte lesión: 'Volverás volando'
¿Onda de calor o canícula? Así se distinguen los fenómenos de calor que afectan a México
Contra
03/03/2026
¿Onda de calor o canícula? Así se distinguen los fenómenos de calor que afectan a México