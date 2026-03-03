¿Cómo está el pronóstico, doctor? Martinoli se convierte en el ‘Chico del Clima’ de Azteca Noticias

La televisión mexicana regaló un momento inesperado cuando Christian Martinoli apareció en el segmento del clima de Azteca Noticias, acompañado por su inseparable colega, Luis García, y el equipo de Los Ruiz Lara. Lo que prometía ser un reporte meteorológico tradicional terminó convirtiéndose en un espectáculo cargado de humor, improvisación y el estilo inconfundible de los narradores de Azteca Deportes.

¿Cómo fue su actuación?

Desde el arranque del segmento, Martinoli dejó claro que no iba a limitarse a leer temperaturas y probabilidades de lluvia. Con su tono sarcástico y desparpajado, comenzó a describir el clima de Toluca como si estuviera relatando una final del futbol mexicano, despertando las risas en el foro y descolocando por momentos a los conductores titulares del espacio informativo.

Martinoli y Luis García con Los Ruiz Lara l CAPTURA

El Doctor García, fiel a su papel de cómplice perfecto, secundó cada ocurrencia. Entre bromas sobre el frío intenso y las capas de ropa necesarias para sobrevivir en la capital mexiquense, ambos convirtieron el mapa meteorológico en una especie de cancha donde las temperaturas bajo cero eran “rivales peligrosos” que atacaban sin piedad.

Pero el momento que se robó la emisión llegó cuando Martinoli habló de los “jiotes” que pueden salir por las bajas temperaturas en Toluca, a la que bautizó, fiel a su estilo, como “la ciudad del Chorizo Power”. Entre carcajadas, aseguró que el clima no solo reseca la piel, sino también el ánimo de quienes no están acostumbrados al frío del Valle de Toluca.

Martinoli y García dando el pronóstico del tiempo l CAPTURA

Los Ruiz Lara también le entraron

La ocurrencia provocó que incluso Los Ruiz Lara entraran en la dinámica, intentando mantener la compostura mientras el segmento se alejaba cada vez más del guion tradicional. La química entre todos permitió que la improvisación fluyera sin perder del todo la información esencial sobre el descenso térmico en la región.

En redes sociales, los clips del momento comenzaron a circular rápidamente. Usuarios celebraron la frescura con la que Martinoli y García rompieron el molde de un espacio noticioso, demostrando que el entretenimiento puede convivir con la información sin restarle seriedad al contenido principal.

Martinoli en Azteca Noticias l CAPTURA

No es la primera vez que la dupla de comentaristas traslada su estilo irreverente fuera de las transmisiones deportivas. Sin embargo, su aparición en un espacio informativo general sorprendió a la audiencia habitual de Azteca Noticias, que difícilmente esperaba una dosis de humor futbolero en pleno reporte del clima.