"Ojalá no nos volvamos a cruzar esta vez": La respuesta de Messi a Martinoli y Luis García sobre México

Si hay un rival que históricamente se le ha 'indigestado' a México, sin duda alguna es Argentina, ya sea en Copas del Mundo o en algún otro partido que sea parte de algún torneo o solamente sea amistoso.

Uno de los protagonistas de uno de los enfrentamientos más recientes entre argentinos y mexicanos fue Lionel Messi, quien incluso anotó gol en aquel partido en Qatar 2022, algo por lo que ahora ha sido cuestionado al respecto.

Messi festejando el gol anotado a México en el Mundial de Qatar 2022 | MexSport

El verbo ching*r

Messi fue el invitado más reciente en el podcast Miro de Atrás, el cual es conducido por Nahuel Guzmán, portero de Tigres y Gonzalo Iglesias. Más allá de que un capítulo con 'La Pulga' ya resulta interesante, la charla entre estos tres trajo un momento bastante interesante para el público mexicano.

Christian Martinoli y Luis García fueron parte de una dinámica, la cual consistía en hacerle una pregunta al argentino de manera remota, pero dicha pregunta tomó por completo de sorpresa a Leo, causándole una sonrisa genuina.

Se trata del verbo chng*r, el cual tiene varios significados en México, entonces nuestra pregunta es: ¿Por qué Argentina siempre ching* a México en los Mundiales?

Esto provocó una sonrisa en Messi; sin embargo, no se negó a responder, pues aseguró que no es una cosa intencional, ya que es algo que ha sucedido de manera azarosa a lo largo de los años, pero Leo terminó su respuesta con una frase que llamó bastante la atención: "Ojalá no nos crucemos esta vez".

Invitado de super lujo

Los seguidores del podcast del 'Patón' Guzmán se han mostrado por completo felices con la presencia de Lionel en el programa, ya que además tuvo algunas dinámicas con un tono más divertido.

Una de ellas fue escoger al once ideal con los personajes del Chavo del Ocho, ya que la serie mexicana es muy conocida a lo largo de Sudamérica y del mundo, a veces incluso más apoyada por los argentinos, quienes han mostrado su afecto por la creación de Roberto Gómez Bolaños.