Futbol Internacional

¡Escándalo! Messi explota contra árbitro y es grabando intentando ingresar al vestidor

Lionel Messi estalla contra árbitro | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 10:27 - 22 febrero 2026
Lionel Messi tuvo que ser detenido por Luis Suárez para evitar que ingresara al vestidor de los silbantes y hacer una bronca aún más grande

El inicio de la temporada 2026 de la MLS no fue el esperado para el Inter Miami. Más allá del abultado marcador en contra, la nota del día la dio Lionel Messi, quien mostró una faceta desconocida al estallar en reclamos contra el cuerpo arbitral tras el silbatazo final.

Lionel Messi en el Inter de Miami vs LAFC | AP

El conjunto de Florida comenzó la campaña con el pie izquierdo al ser superado ampliamente por LAFC con un contundente 3-0. La frustración por el rendimiento del equipo y decisiones arbitrales durante el encuentro caldearon los ánimos del capitán argentino, quien se marchó del terreno de juego visiblemente desencajado.

MESSI PIERDE LA CABEZA

La tensión no terminó en la cancha. Según videos que circulan en redes sociales, el conflicto escaló en las entrañas del Memorial Coliseum. Las imágenes muestran a un Messi irreconocible, arremetiendo verbalmente contra los silbantes camino a los vestidores.

La situación estuvo cerca de pasar a mayores cuando el "10" intentó ingresar al pasillo que conduce directamente al vestidor de los árbitros. En un giro inesperado, fue su socio y amigo, Luis Suárez, quien tuvo que intervenir para evitar una posible sanción mayor. El uruguayo sujetó a Messi del brazo y lo contuvo, impidiéndole el acceso a la zona restringida mientras el argentino continuaba con sus reclamos.

¿HABRÁ SANCIÓN PARA MESSI?

Tras el altercado, la plantilla del Inter Miami se refugió en su vestidor para asimilar la derrota. Hasta el momento la MLS no ha emitido un comunicado oficial sobre si abrirá un expediente disciplinario contra Messi. Se espera que el reporte arbitral detalle lo sucedido en los pasillos para determinar si habrá multas o suspensión.

Este arranque turbulento pone presión inmediata sobre el equipo de Gerardo Martino, que deberá darle vuelta a la página rápidamente tanto en lo deportivo como en el control emocional de sus figuras.

Lionel Messi con el Inter de Miami | AP
