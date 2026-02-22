Verificación de edad requerida
¡Mac Allister al rescate! Liverpool vence agónicamente al Nottingham Forest en Premier League
Alexis Mac Allister se vistió de héroe al anotar el gol de la victoria del Liverpool sobre Nottingham Forest. Con el 0-1, los Reds continúan con el objetivo firme de quedarse entre los primeros puestos de la tabla para clasificar a Champions League.
Los Reds continúan sin demostrar la calidad que los caracterizaba en temporadas pasadas, especialmente bajo el mando de Jürgen Klopp. En varios lapsos del encuentro, el Nottingham Forest fue ampliamente superior, pero no tuvo la contundencia suficiente para tomar ventaja.
Una de las claves para que el funcionamiento del Liverpool haya cambiado, fue la baja de último momento de Florian Wirtz. En el calentamiento previo al partido, el alemán sufrió molestias y hasta ahora no hay reportes sobre la gravedad.
¿Cómo fue el triunfo del Liverpool sobre Nottingham Forest?
Alisson Becker fue clave para evitar la caída de su arco en más de una ocasión, para darle esperanza a los dirigidos por Arne Slot, quien desde su llegada al Liverpool no había logrado vencer a los Tricky Trees.
Alexis Mac Allister anotó un gol en los últimos suspiros del encuentro, sin embargo, el balón impactó en su brazo y el VAR invalidó el tanto del argentino, quien tuvo su revancha momentos después.
Al minuto 90+7, Alexis Mac Allister se encontró con un balón muerto en el área chica para solo empujarlo y darle el triunfo a los Reds, que finalmente cortan la racha negativa ante Nottingham Forest.
Liverpool sueña con clasificación a competencias europeas
Con el resultado, Liverpool empata en puntos al Chelsea, que ocupa el cuarto puesto que da el boleto para la Champions League, un objetivo que no se le puede escapar a Arne Slot, pues cada partido es una prueba para mantenerse como el entrenador del equipo.
Sin ser brillante, Liverpool sacó adelante un encuentro complicado. La perseverancia fue premiada en el City Ground, más que el buen juego propuesto por Nottingham Forest con Vitor Pereira como el entrenador.