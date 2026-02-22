La Casa Blanca manda polémico ‘mensaje’ a Canadá tras victoria en los Juegos Olímpicos de Invierno

La selección de Estados Unidos conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 tras imponerse 2-1 a Canadá en un emocionante partido que se definió en tiempo extra. El duelo, considerado uno de los más intensos del torneo, mantuvo la tensión hasta el último segundo y terminó por inclinarse del lado estadounidense con un gol decisivo que quedará marcado en la historia reciente del hockey sobre hielo.

Estados Unidos tras ganar la medalla de oro I AP

El tanto de la victoria fue obra de Jack Hughes, quien apareció en el momento clave para sellar el campeonato. Con su anotación en la prórroga, el delantero aseguró el primer oro olímpico para su país en esta disciplina desde la histórica hazaña lograda en Lake Placid 1980.

Aquel antecedente, conocido mundialmente como el “Milagro en el Hielo”, ocurrió durante los Juegos Olímpicos de Invierno Lake Placid 1980, cuando el representativo estadounidense sorprendió al entonces poderoso equipo soviético. Desde entonces, la afición esperaba un nuevo momento dorado, el cual finalmente llegó con esta victoria ante su acérrimo rival norteamericano.

Equipo de hockey sobre hielo de Estados Unidos I AP

Un triunfo histórico que reaviva la rivalidad

El enfrentamiento entre Estados Unidos y Canadá volvió a demostrar por qué es uno de los clásicos más intensos del hockey internacional. Ambos equipos ofrecieron un espectáculo de alto nivel, con defensas sólidas y ataques veloces que pusieron a prueba a los guardametas durante los tres periodos reglamentarios.

El empate obligó a disputar el tiempo extra, instancia en la que Hughes definió el campeonato. La celebración no tardó en desatarse tanto en la pista como en redes sociales, donde aficionados y figuras públicas reaccionaron de inmediato al resultado.

Estados Unidos como ganador de la medalla de oro en la categoría de hockey sobre hielo I AP

¿Por qué la celebración generó polémica?

Tras el triunfo, la cuenta oficial de la Casa Blanca publicó una imagen que generó controversia. En la ilustración se observa un águila atrapando a un pato sobre el hielo, en clara referencia a los símbolos nacionales asociados con cada país.

Final de hockey de hielo Milano - Cortina 2026 I AP

La publicación desató una ola de comentarios divididos. Mientras algunos usuarios celebraron el tono humorístico y la victoria deportiva, otros consideraron que la imagen era poco profesional para un canal institucional. Incluso hubo quienes insinuaron irregularidades en el partido, aunque sin presentar pruebas.