Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?

El Club Universidad y Monterrey se enfrentarán en un interesante duelo correspondiente a la Liga MX, del Clausura 2026. El encuentro está programado para el sábado 22 de febrero de 2026 a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Este partido promete ser uno de los más atractivos de la jornada, enfrentando a dos equipos con aspiraciones de clasificación a la siguiente fase del torneo mexicano.

Pumas UNAM ocupa actualmente la sexta posición en la tabla con 12 puntos tras seis partidos disputados, mostrando un buen rendimiento ofensivo con 12 goles anotados y solo 6 recibidos. Por su parte, Monterrey se encuentra en el octavo lugar con 10 puntos en la misma cantidad de encuentros, habiendo marcado 10 goles y recibido cinco. La diferencia de solo dos puntos entre ambos equipos hace que este duelo sea crucial para sus aspiraciones, ya que una victoria de los universitarios les permitiría consolidarse en zona de clasificación directa, mientras que un triunfo de los Rayados los catapultaría en la tabla, posiblemente superando a su rival de turno.

Pablo Benevendo y José Pachuca en disputa del balón en el partido entre Puebla y Pumas en la Jornada 6 del Apertura 2025 | IMAGO 7

Pumas UNAM llega a este encuentro con un buen momento, habiendo conseguido tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Los universitarios vencieron a Puebla como visitantes (2:3) el 14 de febrero, superaron al San Diego en la Liga de Campeones de la CONCACAF (1:0) el 11 de febrero, empataron con Atlas (2:2) el 8 de febrero, cayeron ante San Diego en el partido de ida de la CONCACAF (4:1) el 4 de febrero y golearon a Santos Laguna (4:0) el 31 de enero. Por su parte, Monterrey presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los Rayados vencieron a León (1:0) el 15 de febrero, derrotaron al Club Xelajú en la CONCACAF (2:0) el 12 de febrero, perdieron ante América (1:0) el 8 de febrero, empataron con Xelajú en el partido de ida (1:1) el 5 de febrero y dividieron puntos con Tijuana (2:2) el 1 de febrero. Ambos equipos ocupan posiciones de clasificación y buscarán sumar tres puntos para mejorar su ubicación en la tabla.

El historial reciente entre Pumas UNAM y Monterrey muestra un claro dominio de los Rayados. En sus últimos cinco enfrentamientos, Monterrey ha conseguido tres victorias y dos empates, sin derrotas. El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 19 de octubre de 2025, finalizando con un empate 1:1 en el estadio de Monterrey. Anteriormente, los Rayados vencieron a los universitarios por 2:0 el 5 de mayo de 2025 y por 3:1 el 17 de marzo del mismo año, ambos en Liga MX. Los duelos más abultados se registraron a finales de 2024, cuando Monterrey se impuso por 5:3 en el Estadio Universitario el 1 de diciembre y por 1:0 el 29 de noviembre. Este historial favorable para los visitantes podría ser un factor psicológico importante en el próximo enfrentamiento.

Rayados vence a León | IMAGO7

Adalberto Carrasquilla se ha convertido en la figura indiscutible de Pumas UNAM en esta temporada. El mediocampista panameño ha mostrado un excelente nivel en la creación de juego, siendo el motor del equipo universitario con su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego. Su visión táctica y precisión en los pases ha sido fundamental para el buen momento ofensivo del equipo, que promedia dos goles por partido. Carrasquilla ha demostrado ser particularmente efectivo en los duelos contra Monterrey, donde suele elevar su nivel. Por parte de Monterrey, Anthony Martial ha sido la gran revelación desde su llegada al futbol mexicano. El delantero francés ha adaptado rápidamente su juego a la Liga MX, convirtiéndose en referente ofensivo de los Rayados. Su velocidad, técnica y definición han sido claves para el equipo regiomontano. Martial ha mostrado especial efectividad en los partidos como visitante, donde aprovecha los espacios a la contra, algo que podría ser determinante en el Estadio Olímpico Universitario. El duelo entre Carrasquilla y Martial promete ser uno de los puntos más interesantes del encuentro, con dos jugadores que atraviesan un gran momento de forma.

¿Cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey?

Fecha : Domingo 22 de febrero del 2026

Lugar : Estadio Olímpico Universitario

Horario : 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium