Futbol

Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes

Nicolás Larcamón y Gabriel Milito antes del partido | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 22:41 - 21 febrero 2026
De acuerdo con información de TUDN, parte del cuerpo técnico del Rebaño Sagrado provocó al estratega de Cruz Azul

¡Partido caliente en la Angelópolis! Cruz Azul y Guadalajara llegaron al Estadio Cuauhtémoc con la intención de sacar chispas en la parte alta de la tabla, en lo que ha sido una realidad tanto dentro del campo como fuera del mismo.

Durante el encuentro en la primera mitad, se observó la gran pasión con la que los jugadores afrontaron el partido, pero también se observó en las bancas. Con información de TUDN, Nicolás Larcamón y Gabriel Milito estuvieron cerca de llegar a los golpes previo al inicio del cotejo.

Todo inició de camino a los vestidores del recinto de Puebla, lugar donde supuestamente hubo provocaciones por parte del cuerpo técnico del Rebaño Sagrado hacia el entrenador de La Máquina. Además, Gabriel Milito reclamó durante el partido la forma en la que Nicolás Larcamón se queja de las decisiones arbitrales.

Gabriel Milito en el partido ante Cruz Azul | IMAGO7

¿La bronca entre Nicolás Larcamón y Gabriel Milito es nueva?

Pese a que el conato de bronca entre los argentinos se hizo evidente en el duelo del Clausura 2026, la realidad es que su rivalidad comenzó desde la Liguilla del Apertura 2025. En aquella eliminatoria, en la que Cruz Azul eliminó a Chivas, ambos estrategas se enfrentaron al final del partido de Vuelta en Ciudad Universitaria.

Tras el pase de La Máquina a las Semifinales del Apertura 2025, Gabriel Milito se encaró con Omar Campos, futbolista celeste, lo que provocó una agresión por parte de un miembro del cuerpo técnico de Nicolás Larcamón. En ese mismo partido, hubo dimes y diretes entre ambos estrategas.

Nicolás Larcamón y su cuerpo técnico | IMAGO7

La batalla de Puebla con uniformes celestes y rojiblancos

Lo que ocurrió en las bancas no fue un caso aislado, pues tal y como se mencionó anteriormente, el partido estuvo "calientito" en gran parte del mismo. Una de las primeras acciones que desató la furia del Rebaño Sagrado fue el gol de Gabriel 'Toro' Fernández, en una jugada que reclamaron una falta del jugador celeste.

Tras el gol, ambos equipos comenzaron a jugar con mayor intensidad, lo que provocó una lluvia de patadas y encontronazos. Al momento, ocho jugadores han sido amonestados en todo el partido.

Willer Ditta y Armando González disputando un balón | IMAGO7
