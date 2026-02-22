Propuesta de matrimonio protagoniza el medio tiempo entre Cruz Azul y Chivas

El futbol regaló algo más que emociones deportivas durante el medio tiempo del duelo entre Cruz Azul y Guadalajara, correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. En el césped del Estadio Cuauhtémoc, un aficionado celeste convirtió la pausa del partido en un momento inolvidable al pedir matrimonio a su novia ante miles de espectadores.

La escena comenzó cuando el joven fue invitado al terreno de juego en compañía de su pareja, aparentemente sin que ella supiera lo que estaba por suceder. Con la tribuna expectante y los celulares listos para capturar el instante, el ambiente se llenó de murmullos y sonrisas cómplices.

De pronto, el aficionado tomó el micrófono, respiró profundo y, ante la mirada atenta de su novia, se arrodilló en el centro del campo. En ese instante apareció Cruz Azulito, la mascota del club, animando la escena y señalando el anillo que sellaría el momento romántico.

Estadio Cuauhtémoc l IMAGO7

¿Cuál fue la respuesta de la novia?

La reacción de la joven fue inmediata: manos al rostro y una sonrisa nerviosa que iluminó el estadio. Las gradas estallaron en aplausos y gritos de apoyo, mientras el sonido local amplificaba el momento y la afición celeste coreaba consignas alentando el esperado “sí”.

La propuesta de matrimonio en el Cruz Azul vs Chivas l CAPTURA

El gesto tomó aún más fuerza por el contexto: un estadio lleno, un partido de alta convocatoria y el orgullo de compartir la pasión por Cruz Azul. La propuesta no solo simbolizó el amor de la pareja, sino también la conexión que el futbol genera en la vida cotidiana de sus seguidores.

Finalmente, llegó la respuesta. Entre lágrimas y abrazos, la joven aceptó la propuesta, desatando una ovación ensordecedora. El novio, todavía de rodillas, colocó el anillo en su mano mientras Cruz Azulito celebraba a su alrededor, brincando y levantando los brazos junto a la pareja.

Pareja feliz tras propuesta de matrimonio en el Cruz Azul vs Chivas l CAPTURA

Las pantallas del estadio repitieron la escena, y en cuestión de minutos el momento comenzó a circular en redes sociales. Aficionados de ambos equipos coincidieron en que fue uno de los instantes más emotivos de la jornada, más allá del resultado en el marcador.

EL SUEÑOTE 💍



En el medio tiempo del Cruz Azul Chivas hubo una propuesta de matrimonio.



¡Hasta Cruzazulito estaba ahí!



📹 @ilianyAparicio pic.twitter.com/IjQMaPWGbR — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 22, 2026

Noche redonda en Puebla